"La iniciativa ha tenido un gran impacto por varios motivos: primero porque es una iniciativa pionera, no hay ningún antecedente en el mundo de nadie que haya hecho nada igual en el ámbito deportivo. En segundo lugar por la potencia emblemática que tiene el Camp Nou y el Barça como primera marca deportiva del mundo", ha señalado el portavoz del FC Barcelona en el Què t'hi jugues! de SER Catalunya.

Vives asegura que el club no buscaba tanto tener un "gran impacto" sino que se trató de buscar una respuesta a qué podía hacer el club para luchar contra esta epidemia.

"Ser Más que un club no puede ser sólo un eslogan, y no lo es. Se demuestra con iniciativas como esta. Nos decían el otro día que hemos hecho un ERTE y que tenemos dificultades económicas. Sí, es cierto. Pero esto no nos puede impedir hacer cosas que tienen que ver con lo que somos, con el sentido último que tiene el Barça, ser del Barça y vivir el Barça", ha señalado.

Vives asegura que es imposible cuantificar los ingresos de esta iniciativa porque no hay precedentes. "No se puede comparar con unos 'title rights', porque tienen un objetivo comercial y aquí el objetivo es solidario, luchar contra esta epidemia, poner un granito de aerna en este desierto que es la lucha contra el covid-19". Según ha podido saber SER Catalunya de fuentes del club, se calcula que se podrían obtener unos 10 millones de euros con esta medida.

"Quizás ahora mucha gente que no conocía nuestras intenciones, a raíz de esta iniciativa que el Barça busca un apellido para el Camp Nou, que nunca nadie le ha puesto una marca. Esto puede ser una consecuencia, que a partir de aquí se encuentre un nombre comercial, pero podría ser solo la consecuencia, no es la finalidad de esta acción que es solidaria", ha añadido.

Según Vives, por ahora el Barcelona no ha recibido ninguna oferta de empresas o instituciones, pero sí algún correo electrónico interesándose por la iniciativa.

