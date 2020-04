Beauvue: "Me quisieron joder la vida en el Celta, pero tengo una familia y decidí aguantar"

El delantero francés Claudio Beauvue criticó en una entrevista concedida a la plataforma Riazor.org el pasado domingo el trato recibido por parte de los dirigentes del Celta de Vigo en sus últimos meses en el club (minuto 55 del vídeo), del que se desvinculó el pasado mes de enero para fichar por su eterno rival, el Deportivo de la Coruña.

“Unas personas porque tienen dinero y poder me quisieron joder la vida, pero tengo una familia y decidí aguantar. Llegaron a decirle a mis compañeros que no me siguieran en Instagram”, denunció el atacante en una entrevista en el portal Riazor.org.

Beauvue fichó en enero de 2016 por el Celta, que pagó algo más de cinco millones de euros por su traspaso al Olympique de Lyon. Tres meses después se rompió el tendón de aquiles, por lo que estuvo casi diez meses de baja.

Después de dos cesiones -Leganés y Caen-, el pasado verano decidió regresar a Vigo, aunque los dirigentes del Celta ordenaron, primero a Fran Escribá y después a Óscar García Junyent, no alinear al futbolista por su negativa a marcharse de nuevo cedido.

“Le decían al míster que no hablara de mí aunque él me quería alinear. Cada vez que se reunían le decía que necesitaba a un futbolista de mis características, pero los que mandan no me querían ver jugando. No me sorprende. Antes ya le han hecho mal a otros jugadores”, lamentó.

A Beauvue, enemistado con el director general del Celta Antonio Chaves, le parece “una locura” las medidas que los dirigentes del club vigués toman con aquellos futbolistas que no quieren renovar o marcharse cedidos.

“A mí me dolía, pero yo amaba a mis compañeros del Celta, por eso me esforcé en ayudarles hasta mi último día”, declaró el delantero, quien recordó, entre risas, que Aspas no acababa de ver su fichaje por el eterno rival.

