"No han estado solos ni un minuto": el emocionado reconocimiento de Robles al ejército y a los fallecidos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que habrá nuevos homenajes para los fallecidos por COVID-19 y ha instado a seguir "peleando" para ganarle la "batalla" al virus, algo que cree que ya está ocurriendo porque cada vez fallecen menos ciudadanos. Así lo ha indicado la dirigente autonómica, durante la clausura del Palacio de Hielo de Madrid, este mediodía, como recinto temporal y con carácter extraordinario desde el 24 de marzo para acoger a fallecidos por el coronavirus en los hospitales de la región.

El acto ha comenzado con un minuto de silencio en memoria y tributo a las víctimas a causa de la pandemia. Díaz Ayuso ha estado acompañada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Han asistido también el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), teniente general Luis Martínez Meijide.

La presidenta regional ha agradecido a Robles su colaboración y, en especial, el compromiso demostrado por los efectivos de la UME, que han dado apoyo a la Comunidad de Madrid en la atención de las víctimas de la pandemia y que también han estado presentes.

"Este día se mezclan sensaciones, por un lado de tristeza, por tantas vidas perdidas por culpa de este virus y por otro el de la esperanza, pues cada vez son más los gestos que vamos teniendo, las instalaciones que vamos cerrando, porque cada vez menos ciudadanos están falleciendo y porque cada vez vamos ganando la batalla a este virus", ha sostenido Ayuso. Todo esto, además, "ha provocado que las familias estén separadas, que no haya contacto entre los abuelos y sus nietos que un familiar haya ido a un hospital y no haya vuelto a casa y no haya tenido un funeral como es debido".

El emocionado discurso de Robles

También ha tomado la palabra la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha querido enviar un mensaje a los familiares de las víctimas: "no han estado solos". "No les hemos podido salvar la vida, pero que sepan que de parte de las Fuerzas Armadas y de la UME y del ejército de Tierra, simpre han estado con ellos. No han estado solos ni un minuto. Como han dicho los mandos: son nuestros soldados y nunca los vamos a dejar atrás. En todo momento han estado con ellos (...) orando cuando sabían que eran personas creyentes. Lo hemos hecho de corazón, que las familias sepan que hemos estado con ellos", ha apuntado la ministra. "Nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estuvieron con ellos", ha sentenciado.

El Instituto de Medicina Legal sigue en servicio

Desde el inicio de la crisis sanitaria, la Comunidad de Madrid ha activado tres instalaciones provisionales para recibir a fallecidos de COVID-19 —el que hoy se clausura en el Palacio de Hielo de Madrid, el Instituto de Medicina Legal (IML) y el Palacio de Hielo de Majadahonda— como apoyo a los servicios funerarios de la región, tensionados durante el último mes como consecuencia de la alta mortalidad provocada por la propagación del coronavirus. En conjunto, estas infraestructuras han recibido 1.897 fallecidos. A los 1.146 del Palacio de Hielo de Madrid, se suman los 162 acogidos en el Palacio de Hielo de Majadahonda, clausurado el pasado 14 de abril, y los 589 que hasta el momento han pasado por el Instituto de Medicina Legal.

Por tanto, con el cierre del Palacio de Hielo de Madrid, solo queda en servicio con carácter extraordinario y provisional el edificio que albergará en el futuro el Instituto de Medicina Legal, en el madrileño barrio de Valdebebas, que sigue a disposición de la autoridad sanitaria y de los servicios funerarios madrileños. Esta infraestructura puede albergar hasta 230 cuerpos en condiciones óptimas, pues dispone de cámaras de conservación y locales acondicionados.