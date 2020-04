Consejos para salir el domingo con los niños de forma segura y agradable

Una nueva normalidad se impone también para niños y adolescentes. Tras seis semanas confinados comienza otra etapa: la de comenzar a salir a la calle. Por ahora serán paseos con un adulto, durante una hora máximo y a menos de un kilómetro. Con patinete y balón, si se desea. Imaginar esa nueva fórmula de paseo y hacer partícipe al hijo es necesario. Jugar con ellos a cómo va a ser la salida, donde se puede ir o no, cómo deben actuar en caso de que se encuentren a un amigo o vecino, y las superficies que no deben tocarse.

Niños y adultos caminamos juntos en esta realidad que se abre paso y que genera incertidumbres. Tantas que alguno como Xabier, de 11 años, prefiere no salir el domingo de casa. "Lo voy a dejar para más adelante. El virus es más listo que estos señores mayores que salen por la tele", afirma.

El presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, Luis Ortigosa, explica que no debemos obligar a los niños a salir si no lo desean, pero recomienda prepararlos psicológicamente para que puedan dar el paso de hacerlo lo antes posible. "Hay que quitarles el miedo. Es normal que tras seis semanas de encierro se sientan así y no quieran salir. Por eso es importante que las 48 horas que aun quedan para el domingo las utilicemos para imaginar juntos cómo será esa salida", explica. Con su ayuda, hemos elaborado estas pautas para preparar los paseos a partir del domingo.

Recomendaciones antes de las salidas a partir del domingo



- Refozar su autoestima. Hay que hablar de ello, decirles que la situación ha cambiado, que han estado estas semanas sin salir y que lo han hecho muy bien. Felicitarles. Y que gracias a su esfuerzo ahora el virus comienza a estar un poco más controlado y ya se puede comenzar a salir a la calle de una determinada manera aunque todavía no como antes.

- Según la edad hacer dibujos con ellos o jugar a cómo se producirá esa salida.

- Pensar dónde le apetece ir. Aquí es un buen momento para explicarles que no se puede ir a los parques.



- Explicarles con antelación las medidas de seguridad básicas como tocar solo lo que sea suyo y no las zonas comunes, por ejemplo.



Pautas de seguridad durante los paseos.

- Se puede salir con juguetes, balón, patinete o bici. La duda aparece a la vuelta sobre si hay que desinfectarlos. La farmacéutica, experta en Seguridad Alimentaria y divulgadra científica, Gemma del Caño recomienda dejarlos en la entrada al igual que los zapatos y lavarse las manos. "A la vuelta, e balón, la bici... son como los zapatos, no es el coronavirus, es la suciedad de la calle que ya existía antes. ¿qué hacíais antes? Pues ahora, exactamente lo mismo. Te da el balón, lo guardas, ambos a lavar las manos", escribe en un tuit.

Hay posibilidades de que el domingo salga con mi hijo a dar un paseo y me he puesto a pensar en qué tengo que tener en cuenta.

- Lavar las manos antes de salir y a la vuelta del paseo.

- Si se encuentran a alguien conocido, mantener la distancia de seguridad de metro y medio mínimo. Explicarles que no pueden acercarse más, ni abrazarse ni darse un beso. Que eso habrá que dejarlo para más adelante.

- Para los menores de 3 años no es recomendable la mascarilla. "La tocan, chupan, retuercen, se la quita", recuerda el pediatra. "Si los padres van a salir con mascarilla, estupendo, también si optan por ellos los niños mayores o adolescentes. Pero siempre conociendo cómo debe de ser su uso. Lo mismo pasa con los guantes", explica el doctor Ortigosa. La farmacéutica del Caño cree que si no se va a saber cómo dar un buen uso y no se va a tener contacto con nadie durante el paseo, mejor no usarla. "Si la mascarila la va a usar mal, le va a molestar al respira o al correr y la va a usar mal, mejor que no la lleve", afirma.

- ¿Guantes sí o no? Ocurre lo mismo que con las mascarilas. "Si al tener unos guantes no vamos a hacer buen uso puede se contraproducente al dar una falsa sensacion de seguridad", opina el pediatra. Probablemente saber utilizar guantes y mascarillas sea una cultura que generaremos tras la crisis.



- No podemos tocar las cosas que nos encontremos a nuestro paso. Tocar solo los objetos con los que salgamos y no las zonas comunes. Subir por las escaleras o utilizar un pañuelo desechable para tocar los pomos necesarios o la puerta y botones del ascensor.

- Evitar, en la medida de lo posible, tocarnos la cara.

El pediatra Luis Ortigosa insiste en la necesidad de utilizar convenientemente estas horas previas a la primera salida en seis semanas para hacerle la idea al niño de cómo ha cambiado la situación. "Intentemos quitar ansiedades y miedos. Explicarles que ahora la situación es algo distinta. Que veremos poco niños por la calle y que no podrán subirse a un columpio aunque pasen por su lado", insiste el doctor para hacer una salida que muchos recordarán el resto de su vida.

