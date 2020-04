El número de curados en las últimas 24 horas supera por primera vez a los nuevos contagios notificados

El número de personas que se han curado de coronavirus en las últimas horas (3.105) supera por primera vez a los nuevos contagios notificados (2.796). Lo ha confirmado el doctor Fernando Simón en la rueda de prensa de los gestores técnicos en la que también ha detallado que la cifra de nuevos fallecidos (367) es la más baja en más de un mes. El doctor Simón ha confirmado que están analizando parámetros como el descenso del nivel de transmisión concreto en cada comunidad autónoma para iniciar la desescalada, tal y como la SER está contando desde primera hora en Hoy por hoy de Ángels Barceló.

El epidemiólogo y portavoz de Sanidad ha explicado que el incremento de nuevos casos es del 1,4% respecto ayer, lo que supone la mejor cifra desde hace muchas semanas". Ademas, Simón ha destacado que "es el primer día en el que podemos dar datos de curados superiores a los datos de nuevos casos notificados". Los 3.105 casos en 24 horas de curados suponen, según Sanidad, un incremento del 3,5% sobre el día anterior. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros,el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que "al tener más curados que contagiados, esta vez sí estamos doblegando la curva". Simón ha subrayado que son "noticias buenas" que indican que la evolución de la la pandemia responde al "esfuerzo" realizado por toda la sociedad y los profesionales sanitarios. En su análisis, el experto de Sanidad recuerda que los 367 fallecidos por COVID-19 en 24 horas es la cifra más baja en un mes y la segunda vez que está por debajo de los 400 muertos.

Los parámetros de la desescalada

Sobre el tema que adelanta la SER sobre los parámetros para organizar el inicio de la desescalada, Simón ha confirmado que el nivel de transmisión del nuevo coronavirus no tiene que llegar a "cero" para comenzar a levantar las restricciones de movilidad, y ha insistido en que el desconfinamiento va a depender de cada territorio.El epidemiólogo ha explicado que en esa desescalada hay que garantizar que se puede responder a un nuevo brote de una forma "mejor aún" que lo que se ha hecho hasta ahora, y que hay camas hospitalarias para pacientes agudos infecciosos.

Ha confirmado que también se debe garantizar que las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos están "mejor preparadas"; que hay un sistema de vigilancia que permite "estar seguros" de que se puede seguir la evolución de la pandemia y de que se hay soluciones para reducir los retrasos en las notificaciones de los casos. "Se trata de unos parámetros que se están analizando tanto a nivel nacional como internacional. Hay que estudiar bien, antes de iniciar el levantamiento de las medidas, cómo evoluciona la epidemia y cómo de preparados estamos para responder en caso de que las medidas supongan un incremento de casos no deseable", ha recalcado Simón. En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha avisado de que el nivel de transmisión no tiene por qué ser el mismo en todas las comunidades autónomas para iniciar la vuelta a las actividades, ya que puede haber dos regiones con el mismo nivel de transmisión, pero en estar controlada la misma y en otra no.

Toda la información sobre el coronavirus

