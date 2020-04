El padre Ángel, a los que quieren volver a misa: "Haceos voluntarios para repartir alimentos y medicinas"

El padre Ángel, párroco de la iglesia de San Antón y fundador de la ONG Mensajeros por la Paz ha asegurado en declaraciones al diario 'El Plural' que "se pueden seguir las misas online" y la Iglesia tendrá que ser uno de esos sectores que deberá adaptarse a la etapa posterior a la crisis del COVID-19.

"Hay muchas iglesias donde se concentran muchos fieles y donde se tendrán que separar más los bancos y tomar medidas de prevención", ha dicho. Pero también ha querido referirse a todos aquellos que reivindican estos días volver a misa por ser un servicio "esencial".

Hace días, conocíamos por redes sociales un vídeo publicado por la cuenta 'InfoVaticana' en la que aparecían varios jóvenes pidiendo volver a misa porque "no puede haber una misa virtual". “No somos locos, no somos insensatos, no somos malos ciudadanos”, afirma este grupo de católicos, que prometen asegurarse “de que se cumplen todas las medidas de seguridad”. También afirman que garantizarán “que haya un número limitado de fieles para que se guarde la distancia de seguridad” y que llevarán “mascarillas, geles, todo”. “Todo lo que sea necesario y nos pidáis, pero devolvednos la santa misa y los sacramentos”, dicen. El vídeo rápidamente se ha vuelto viral en Twitter y las reacciones no han dejado de sucederse.

El mensaje de los jóvenes a los obispos españoles: "¡Devolvednos la misa! pic.twitter.com/ymESi7Oq8Z — InfoVaticana (@Infovaticana) April 24, 2020

Pues bien, preguntado por esto, el padre Ángel ha sido rotundo: "Desde la Iglesia, sin duda, podemos hacer mucho más que el rezo, de forma que estos fieles que piden poder ir a misa se pueden hacer voluntarios para ir a comprar alimentos y medicinas y repartirlos a las personas mayores". De hecho desde su iglesia siguen dando misas online que se pueden seguir a través de su página web.

Precisamente el padre Ángel ha sido foco de críticas por unas palabras que dijo en Telecinco donde muchos asumieron que pedía el premio Princesa de Asturias para el Gobierno. Sin embargo, la propia ONG ha desmentido que se refiriera a esto, sino que el premio debería ir a todos los sanitarios y "a todas las personas que están trabajando en ello".

