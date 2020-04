Barcelona destinará los carriles laterales de la Gran Via y la Diagonal a peatones

El Ayuntamiento de Barcelona cerrará el tráfico de los laterales de la Gran Via y la avenida Diagonal y los destinará al paseo peatones, en el marco de diversas propuestas que ha presentado este sábado la alcaldesa, Ada Colau, para adaptar la movilidad en previsión del desconfinamiento.

Colau ha explicado en rueda de prensa que también se trabajará para ganar 21 kilómetros para carriles bici en grandes corredores, todo en la línea de que la contaminación, cuando empiece el desconfinamiento, "no vuelva a los niveles de antes". "Se trata de facilitar la movilidad segura porque no queremos continuar con la contaminación de antes, y que todo el mundo se pueda mover de forma segura y sostenible", ha explicado la primera edil barcelonesa.

El plan de acción, que la alcaldesa ha presentado junto a la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, y la concejal de Movilidad, Rosa Alarcón, prevé una inversión de 4,4 millones de euros y las medidas se empezarán a implementar a partir de los próximos días, ha explicado. El objetivo del plan se presentará en el próximo pleno en forma de medida de Gobierno, y busca que la ciudad reactive su día a día de forma segura para impedir nuevos contagios y al mismo tiempo evitar que por motivos de seguridad ciudadana, se consolide el traspaso de desplazamientos que se hacían en transporte público al transporte privado.

12 kilómetros para pasear

Así, también se habilitarán hasta 12 nuevos kilómetros para el paseo de peatones, a partir de pacificaciones de calles, cerrando el tráfico en laterales y ampliando aceras. En las calles Consell de Cent, Rocafort y Girona se reducirá el espacio del coche a un solo carril delimitado a 30 kilómetros la hora, se ampliarán las aceras con cuatro metros más con actuaciones tácticas --pintura-- y se colocarán elementos de reducción de la velocidad de la entrada de la calle.

En la avenida Diagonal se cerrará el tráfico en el lateral sur entre la plaza Francesc Macià y el Passeig de Gràcia, y en el lateral norte entre el Passeig de Gràcia y la calle Marina, mientras que el resto de tramos de los laterales quedarán abiertos al tráfico para facilitar la circulación de los autobuses.

En la Gran Via se cerrará el tráfico en el lateral sur entre la plaza Espanya y Tetuán, y el lateral norte quedará abierto para facilitar la circulación de autobuses. En la Via Laietana también se harán actuaciones que consistirán en una ampliación de las aceras en ambos lados con actuaciones tácticas para que sean de 4,15 metros.

17 actuaciones en carril bus

Se harán un total de 17 actuaciones de mejora en la red de carril bus, creando nuevos tramos, haciendo segregaciones y modificaciones para mejorar la eficacia del servicio, y se colocarán elementos físicos para protegerlos de la invasión de otros tipos de vehículos en los ámbitos de más congestión.

Habrá nuevos tramos de carril bus en Via Laietana, Creu Coberta, Via Augusta, Espronceda y en el paseo García Fària, y se harán modificaciones y ajustes en la Via Favència.

Corredores para bicicletas

La creación de 21 kilómetros para bicicleta serán en diversos tramos de la Gran Via, València, Roger de Llúria, Pau Claris, paseo Santa Coloma, Castillejos, Indústria, Creu Coberta, avenida Meridiana y Via Augusta. Los criterios que se aplicarán en estas actuaciones será sustituir un carril de vehículos por uno de bicicletas o por carril bus y bicicleta, pintar los nuevos corredores de un color identificativo, incorporar elementos de producción y introducir el logo bicicleta con señalización horizontal en cada cruce.

En las preguntas de periodistas, Janet Sanz ha precisado que son actuaciones que ya se estaban pensando antes de la crisis por el coronavirus, y que han venido para quedarse: "Tienen carácter de permanencia, es una transformación de la ciudad". "No estamos haciendo nada que no queramos que pueda ser permanente. Todas estas actuaciones han venido para quedarse. Empezamos con un urbanismo táctico", ha añadido Sanz, y ha dicho que a partir de aquí irán viendo todo lo que pueda consolidarse como estructural.

Transporte público

En su intervención, Alarcón ha expuesto que se desarrollarán medidas de concienciación para que el transporte público vuelva concebirse como un lugar seguro sin contagios de coronavirus, y ha apelado a la responsabilidad de la gente usuaria para garantizar el distanciamiento físico porque no hay suficientes agentes de seguridad para controlarlo. Ha explicado que se impulsará un protocolo de desinfección e higiene del transporte público que permita acceder con seguridad, que se hará una campaña de comunicación para prestigiar el transporte público y también se pedirá al Gobierno y Generalitat que ajusten las restricciones de distancia en el transporte público.