19

El Ejecutivo también ha subrayado que no se permiten las visitas a familiares que no convivan con los menores y, aunque los abuelos que sí residan con ellos pueden acompañarles en su paseo, es recomendable que no lo hagan Dos niños saludan desde la calle a su abuelo asomado a la ventana de su vivienda. Jesús Diges (EFE)