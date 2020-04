Durante la cuarentena cuesta más mantener la alimentación y los hábitos de vida saludable. Jorge Fernández ha pasado por Carrusel para coinciear de la importancia que tiene una correcta alimentación en nuestra salud y ha dejado algunos consejos.

"Yo tuve Enfermedad de Lyme y lo pasé mal hasta que me diagnosticaron qué tenía", confesaba e exjugador de baloncesto, y recalcaba que "para mí la salud es lo más importante que hay, me cuido muchísimo la alimentación".

Aunque no está titulado, sí se ha preocupado por formarse e informarse: "Llevo tres años estudiando mucho medicina, sistema inmune, tubo digestivo. (...) Yo no soy experto ni médico pero con todo los que me relaciono comparten que que no ayuda estos días comer nata, galletas, rebozados...".

Además ha querido dejar algunos consejos: "Dentro de alimentarse correctamente están los tres macronutrientes, porteínas, grasas e hidratos. No comer ultraprocesados (...) las grasas buenas, son buenas pero no hay que abusar, algunas son el aguacate, frutos secos (...) Comer comida real es la base principal".

"Están dando mucha importancia a la proteína, están recomendado aumentar el niver de proteína porque es saciante y va directa al músculo", comentaba el presentador de televisión.