Diego Costa desvela el calvario que sufrió con el tratamiento de la placenta de yegua

En el tramo final de la temporada 2013/2014 Diego Costa sufrió una lesión en un partido liguero ante el Getafe que le impidió jugar el encuentro por el título liguero ante el Barcelona en el Camp Nou. Una semana después de ese partido, el Atlético jugaba la final de la Champions ante el Real Madrid.

Durante esas semanas previas a la final, Costa se sometió a un novedoso tratamiento para tratar de jugar la final de la Copa de Europa, un tratamiento en el cual se utilizaba placenta de yegua.

Este fin de semana, Diego Costa ha mantenido una charla con la ESPN brasileña en la cual ha reconocido que, en efecto, ese tratamiento novedoso existió y que lo pasó muy mal.

"Se habló mucho del tema de la placenta de yegua, que si era mentira. Fue verdad ese tratamiento, aunque mientras me ponían electroshock el médico se fumaba dos cigarros. Fue duro y muy doloroso, tanto que cuando corría luego no sentía ningún tipo de dolor. Para mí no había otra cosa en ese momento que la final de la Champions. Fue uno de los momentos más tristes de mi carrera. Justo en el salto que se hace al entrar al terreno de juego ya note un calambrazo. No me lo podía creer. Intenté aguantar pero no podía seguir y a los diez minutos tuve que retirarme. Hubiera preferido no jugar y dejar el sitio a otro compañero, yo ya habí hecho todo durante la temporada", comentó Costa a la ESPN de Brasil.

