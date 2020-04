Antoni Daimiel responde a lo que nadie se atreve a responder sobre... niños y niñas

Carrusel Deportivo y Antoni Daimiel han demostrado que cada domingo vienen con más. Esta vez el periodista vallisoletano especializado en NBA continuó entreteniendo a todos los oyentes de la Cadena SER durante los fines de semana pese a no haber deporte en directo con ‘Lo que nadie se atreve a responder’.

La sección que siempre triunfa semana a semana en Carrusel, protagonizada por Antoni Daimiel, que cada fin de semana se somete al complicado test realizado hecho por Dani Garrido y Dani Álvarez, esta vez tuvo como temática principal los niños y niñas.

¿Quién crees que tiene mas hijos: Raúl González, Roberto Carlos, Mike Tyson o Julio Iglesias?, ¿Te has hecho el dormido para no levantarte cuando tu hijo llora por las noches?, ¿Qué niño/a famoso te ha parecido más repelente?, ¿Cuál es el peor que regalo que has recibido para tu hijo?.