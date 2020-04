La estrategia de Suecia contra el coronavirus: colegios abiertos, mayores de 70 años confinados y teletrabajo

En un país como España que lleva seis semanas bajo un severo confinamiento por la crisis del coronavirus, las imágenes que llegan desde la capital sueca, Estocolmo, sorprenden. Grupos de jóvenes y familias se solazan al sol mientras mantienen las distancias de seguridad de metro y medio recomendadas. Ni rastro de mascarillas en sus rostros ni guantes en sus manos. Las autoridades sanitarias valoran más segura la separación social que el uso de mascarillas más aun cuando estas son necesarias en los ámbitos sanitarios. "En los últimos días ha hecho sol y eso ha provocado la afluencia a los parques. La recomendación siempre es el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente y no salir de casa si uno no se encuentra bien o tiene el más mínimo síntoma. Aquí no hay confinamiento, pero ya no quedamos con amigos y no vemos a la familia", explica María, una española que lleva diez años viviendo en Estocolmo. Es analista y sus hijos de 6 y 4 años continúan yendo a la escuela.

"Estamos en un autoconfinamiento. Las relaciones sociales se han reducido a los profesores de los niños cuando vamos a la escuela o los vecinos con los que te puedas encontrar. Puedes ver a amigos en la calle manteniendo la distancia", cuenta María lleva seis semanas trabajando desde casa. Bares y restaurantes siguen abiertos aunque se prohibió servir en barra o servicios bufé.

Anders Tegnell, el 'fernando simón' sueco

La Agencia de Salud Pública (Folkhälsomyndighete) es la encargada de gestionar la crisis sanitaria. Lo hace por orden del Gobierno aunque su funcionamiento es independiente. Ocurre también en otras áreas. El Ejecutivo encarga el asunto a resolver al ministerio que competa y éstos a una agencia estatal que se guía por evidencias científicas. Las recomendaciones de la Agencia Pública sueca tienen en cuenta la salud pública, no la economía del país. De ese aspecto, se encarga otra agencia que valora distintas medidas y escenarios. "En la región de Estocolmo se aprobó un decreto para que los sanitarios hagan el 120% de la jornada laboral a cambio de subirles el sueldo el 220%", cuenta Mario, un español de 31 años que lleva tres años viendo en la capital sueca. Si te pones enfermo puedes no ir a trabajar sin papeles del médico, pero los 2 primeros días no cobras. Ahora con la crisis lo han cambiado: puedes no ir a trabajar si te encuentras mal y cobras desde el primer día.



Anders Tegnell es la cara visible de la evolución de la pandemia del coronavirus en Suecia. / TT NEWS AGENCY (via REUTERS)

El 'fernando simón' sueco se llama Anders Tegnell. Epidemiólogo, es la cara visible de la gestión sanitaria. Ofrece también una rueda de prensa diaria. "Es un meme andante, odiado por algunos y amado por la mayoría. Ofrece además muchas entrevistas. Las preguntas de los periodistas no son flitradas con anterioridad", explica Mario.

Las medidas que han ido tomando pueden ser controvertidas. Como la decisión de mantener las clases del colegio. Infantil, Primaria y Secundaria continúan con normalidad. Bachillerato y universidades permanecen cerradas. La estimación fue que si cerraban las escuelas, un tanto por ciento muy elevado de sanitarios, distribución, seguridad y otros sectores clave tendría que cuidarse de los hijos y no podría ir a trabajar. Además consideran que el derecho de educación de los niños debe de ser respetado y valoran como negativas las conseciencias de dejar ir al colegio.

Los grupos políticos no cuestionan las medias sanitarias, ni si quiera la extrema derecha, sí las económicas que dependen de otra área. "La estrategia puede no funcionar si su estimación de la mortalidad y nivel de contagio no es buena y entonces podrían hacer un confinamiento mas estricto. Las autoridades esperan el pico de contagios hacia el 3 de mayo", cuenta Mario.

Las medidas adoptadas por Suecia

La Agencia de Salud persigue dos obletivos primordiales: proteger a los grupos de población más vulnerables e intentar no colapsar el sistema sanitario. "El tema es que la manera sueca de comunicar es especial. Todo es muy sutil y muy difícil de entender para alguien que no sea sueco. Es fácil que parezca que no dicen nada o no hacen nada, empezando por usar palabras como "recomendacion" cuando quieren decir 'haz esto", explica Mario.

Entre esas recomendaciones está que los mayores de 70 años se queden en casa. Que no vayan a la compra, solo salgan a pasear y eviten el contacto personal. Como en otros países, la preocupación del Gobierno se centra en las residencias de ancianos donde el coronavirus ha provocado muertes y es más complicado de frenar. "Las residencias de ancianos han bajado mucho su calidad por privatizaciones contantes", cuenta Mario. Desde que comenzó la crisis están prohibidas las visitas a estos centros.



La estrategia comenzó como en España con incidir en las medidas de higiene. Ahora se prohíben eventos de más de 50 personas. Se pide evitar los desplazamientos y optar por el teletrabajo. "Las autoridades suecas insisten en que es una batalla a largo plazo, que un confinamiento estricto es algo que solo puedes hacer una vez y solo un mes o dos, la poblacion no aguantaría mas, así que hay que reservarlo. Creen que Italia o España no tenían otra opción pero que en Suecia aun no lo necesitan, y que Dinamarca o Noruega adoptaron esas decisiones por presion politica y no por criterio científico y que aunque tengan mejores cifras ahora arriesgan una segunda ola en cuanto las quiten", aclara Mario.



16.755 personas se han contagiado de coronavirus y 2.021 personas han muerto en Suecia, con datos actualizados a viernes, 24 de marzo. El sistema sanitario se ha preparado con reclutamiento de personas y habilitación de camas. No se espera un colapso. "La teoría de los epidemiólogos suecos es que la enfermedad es relativamente "suave", con mortalidad baja, y R0 (transmisión) de 2,5, y que el problema principal es que es nueva y nadie tiene inmunidad. Si tienen razón, las cifras suecas indicarían que ya hay muchos contagiados y se iría por buen camino. Si no tienen razón, pues no tanto. Es una apuesta con cierto riesgo pero no es lo mismo que no hacer nada", explica Mario. Solo el tiempo y un análisis sosegado dará y quitará razones.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.