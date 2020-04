Ni héroes ni mártires: el personal sanitario pide más protección y menos aplausos

La mascarilla 😷 FFP2 me la tuve que pagar de mi bolsillo. Me negaron hasta en 2 ocasiones realizarme la PCR para #SARS_COV_2 que finalmente fue positiva. Consultas masificadas. La realidad no cambiará tras el #COVID19 #MareaBlancaCoronavirus #NiHeroesNiMartires #BastaYa pic.twitter.com/31ZntLCab1