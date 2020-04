Rutte calma a un holandés que le pide no dar dinero a España: "Lo tendré en cuenta"

Nuevo capítulo #Holanda vs. el Sur de Europa.



- Un camionero, al primer ministro holandés: "Por favor, no le dé ese dinero a los italianos y a los españoles".



- Mark Rutte: "No, no, no. Lo tendré en cuenta (el consejo)".



Ha sido hoy durante una visita de trabajo. #España pic.twitter.com/Ps0XnGiAeg