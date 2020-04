Un famoso virólogo alemán alerta sobre una segunda ola que aumente los contagios "hasta un nivel intolerable"

Asesor del Gobierno de Merkel, Christian Drosten cada semana comparte con los alemanes sus conocimientos en una entrevista con forma de podcast que emite la televisión pública: Das coronavirus-Update. Y lo hace porque su experiencia de otras epidemias le ha llevado a comprobar que se pierde mucha información por el camino y que no le compensaba el esfuerzo invertido en entrevistas, que en demasiadas ocasiones laminaban o descontextualizaban sus conocimientos. Defiende que la comunicación y la ciencia son dos pilares claves para gestionar una pandemia.

Drosten lleva días advirtiendo de los riesgos de una desescalada demasiado rápida en Alemania, donde ya se han abierto parcialmente los comercios y los centros educativos, y de la llegada de una segunda ola de contagios.

ANÁLISIS ¿Vendrá una segunda ola de COVID-19?

Sus augurios se topan con el descenso continuo de la tasa de reproducción y el número de nuevas infecciones y a muchos les entra prisa por acelerar el paso en un país que no ha sufrido confinamiento obligatorio. Pero Drosten, uno de los principales expertos del mundo en coronavirus, insiste en que no debe darse la espalda al encierro en casa y facilitar la prohibición de contactos con personas ajenas al domicilio. Y critica que muchos centros comerciales estén de nuevo llenos porque sus pequeñas tiendas cumplían la normativa federal. “Debemos temer que el número de infecciones aumente hasta un nivel intolerable”, indica.

De 48 años, fue uno de los investigadores que identificó el virus del SARS en 2003, y en sus podcast habla de los estudios sobre la COVID-19, la inmunidad, los test de anticuerpos o las herramientas digitales para rastrear los contagios. Esta semana ha publicado el número 35 y lo ha dedicado a los niños a raíz de la decisión de algunos Länder como Berlín de abrir la próxima semana los parques infantiles. Drosten se muestra a favor porque permite evitar “daños colaterales” en las familias. El riesgo de infección en estos recintos al aire libre es mucho menor que en una guardería.

Su equipo de la Charité trabaja intensamente para conocer si la concentración del virus en la garganta de los niños es menor que en la de un adulto. A su juicio, la salud de los niños en esta pandemia ha sido poco investigada, debido a que suelen estar al final de la cadena de infección.

Sus recomendaciones, sin embargo, se han encontrado en las últimas semanas con discursos de odio no solo en las redes sociales. Muchos alemanes consideran que la obligatoriedad de llevar mascarillas, aunque solo sea en el transporte público y en el comercio, o las restricciones a los contactos son exageradas o inútiles. “Ahora viene lo que yo llamo la ‘paradoja de la prevención’. No entienden por qué sus negocios tienen que cerrar. Sólo miran lo que está pasando aquí, no la situación en otros países, como Nueva York o España. Para muchos alemanes soy el malo que paraliza la economía”, ha dicho en una entrevista exclusiva al periódico británico The Guardian esta semana. Incluso ha recibido amenazas de muerte que ya investiga la policía.

Afirma, no obstante, que le preocupan más los correos electrónicos de personas que le cuentan que tienen tres hijos y temen por su futuro. “No es mi culpa, pero son estos correos electrónicos los que me mantienen despierto por la noche”.