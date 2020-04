El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha recomendado que los niños no abracen por el momento a los abuelos porque implica "riesgos innecesarios" de posible contagio del coronavirus.

"Psicológicamente es magnífico dar abrazos a todo el mundo que se pueda; pero tenemos que entender que estamos en una situación de riesgo que no va durar siempre. El abrazo se podrá dar en el momento en que se podrá dar. Ahora mismo con esta situación y con los valores de transmisión que hemos tenido en España y con la epidemia que hemos vivido, tenemos que ser conscientes de los riesgos que puede suponer, no para el niño sino para su propio abuelo el exponerlo a riesgos innecesarios. Es verdad que los riesgos son bajos pero son innecesarios. Y yo personalmente preferiría que el niño pudiera darle muchos abrazos a su abuelo y no solo uno", ha expresado.

Ha sido la respuesta tras ser preguntado por la recomendación de las autoridades sanitarias suizas por la que se permitiría que los abuelos den un abrazo a sus nietos de 10 años o menos. El consejo oficial suizo sobre el coronavirus aseguró que los niños pequeños no son transmisores. Por eso el ministro de salud de Suiza, Daniel Koch explicó que los niños de 10 años o menos podían a abrazar a los abuelos. También advirtieron que los encuentros debían de ser breves, en reuniones pequeñas y que no implicaran tareas de cuidado ni paseos fuera del hogar.

El portavoz de Sanidad ha sido claro al decir que mejor evitar riesgos innecesarios y dar los abrazos que se quiera cuando la situación de riesgo haya pasado.

