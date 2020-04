Horarios para pasear, hacer deporte y salir con niños a partir del 2 de mayo

El ministro Salvador Illa ha detallado el plan del Gobierno para dar paseos y hacer deporte a partir del 2 de mayo. El plan, según ha dicho el ministro, tendrá vigor a partir de las 00:00 horas del 2 de mayo y se realizará bajo unas condiciones que ha detallado:

Deporte individual y paseos con conviviente

Para la práctica del deporte individual y paseos con convivientes la franja horaria será de 6 a 10 de la mañana y de 20 a 23 de la noche.

Para personas dependientes

Para las personas dependientes y que requieran asistencia tendrán una franja de 10 de la mañana a 12 y por la tarde de 19 a 20. Aquí también se incluyen las personas que tienen más de 70 años.

Para niños

La franja de 12 de la mañana a 19 por la tarde será para realizar paseos con los niños. Todo se hará bajo las condiciones ya fijadas de distancia interpersonal y medidas de higiene.

En todo caso, estas franjas no se van a aplicar en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes.

Illa ha querido comenzar la rueda de prensa haciendo una valoración sobre los datos y ha dicho que "estamos en disposición de cumplir el objetivo fijado". "De una forma sostenida tenemos mejores datos de recuperados de de contagiados", ha señalado el ministro en otra parte de su intervención.

"España será uno de los primeros países en anunciar su desescalada, no hay un manual de instrucciones, hay certezas", ha explicado en referencia al plan del Gobierno para afrontar la desescalada en las próximas semanas. Sobre esto, ha insistido en que "el estado de alarma ha funcionado y es imprescindible mantenerlo para la fase de la desescalada".

La relación entre el coronavirus y el calor

El ministro de Sanidad ha dicho que, de momento, no hay evidencia científica de que la expansión del coronavirus remita con el calor. Aunque reconoce que las zonas más calurosas del país tienen mejores índices epidemiológicos. También ha señalado que algunos coronavirus sí que son vulnerables a las altas temperaturas pero, de momento el SARS-Cov-2 no lo demuestra.

Prudencia y cautela frente al virus

"El país con más tráfico de personas es donde más se ha extendido la enfermedad, no hay que bajar la guardia y no hay que confrontar política con criterios sanitarios", ha dicho en otro de los puntos el ministro de Sanidad. Por otra parte, ha reclamado más unidad al conjunto de administraciones del país y al resto de fuerzas políticas y ha apuntado a que "el Gobierno está empeñado en ello". En referencia al plan de desescalada ha reiterado que el plan es gradual, asimétrico y que la unidad de referencia para medir la evolución de la pandemia es la provincia.

La delimitación de unas franjas horarias para la salida ha sido estudiada y presentada el Comité técnico para la Desescalada, presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Esta nueva medida de alivio ha sido acordada "a tenor de los datos que muestran la buena evolución" de la pandemia en España. Fue el propio Sánchez el que anunció el pasado sábado que, a partir del 2 de mayo, se permitiría a los ciudadanos salir a dar un paseo o a hacer deporte de forma individual, aunque entonces no ofreció más detalles al respecto.

El Comité técnico para la Desescalada está integrado por los cuatro vicepresidentes del Gobierno, los cuatro ministros autoridades delegadas, la ministra de Hacienda y portavoz, la ministra de Trabajo y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Además, asisten a este comité el director del Gabinete de la Presidencia, el secretario general de la Presidencia, el secretario de estado de Comunicación y el director de gabinete de la vicepresidencia de Derechos Sociales.

Ábalos: "Si hay que rectificar, se rectifica"

El ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, asegura que el Gobierno "escuchará" las alternativas diferentes a la provincia que las comunidades autónomas planteen como unidad territorial de referencia "más conveniente" para determinar las fases de la desescalada del confinamiento.

El ministro pasó esta mañana por los micrófonos de la Cadena SER y respondió a las preguntas de Àngels Barceló en 'Hoy por hoy'.

Ábalos apuntó no obstante que estas alternativas deberán estar "justificadas" y que, si bien el Ejecutivo "no dirá no" a estas opciones, exigirá que "se controlen las capacidades y los niveles sanitarios y la movilidad".

El titular de Transportes indicó que cada territorio "tiene una percepción distinta" y que unas comunidades están de acuerdo en considerar la provincia como referente en las fases de desescadala y otras no.

"Cada una lo ve de una forma, pero es preciso tener unos criterios y unos parámetros", apuntó.

El ministro reconoce que una provincia no es un territorio homogéneo, que no es igual la capital y la zona metropolitana que otras comarcas, por ello acepta que las comunidades "señalen los territorios de referencia que quieran plantear".

"Se pueden plantear alternativas y se pueden aceptar si cumplen los parámetros establecidos en el plan de desescalada", aseguró.

