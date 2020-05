"Él siempre mantenía que hicieras lo que hicieras te tenías que divertir", Ponseti recuerda a Michael Robinson

Carrusel Deportivo ha querido recordar a nuestro compañero Michael Robinson con el homenaje #QueridoRobinson. El inglés que dejó huella en el fútbol y el periodismo deportivo español, ha dejado muchos amigos que lo recuerdan con una sonrisa. Ricardo Sierra y José Antonio Ponseti han querido participar y dejarnos alguna anéctoda.

Ponseti compartió redacción con Michael Robinson en Movistar Plus. “Él se dio cuenta de que yo tenía una pedrada interesante. Él siempre te mantenía que hicieras lo que hicieras te tenías que divertir", comentaba.

"Regreso de EEUU, me tocaba coopresentar Carrusel y me ofrecen presentar El Día Después. Cuándo me llamaron me dijeron que el inglés estaba mosqueado, y yo me acojoné", relata Ponseti. "Al día siguiente se presentó en mi casa y me dice: “¿qué haces cabrón? Bájate que vamos a tomar algo aquí al lado de casa”. Me estuvo dando consejos para que me lo pasara bien presentando mi primer Día Después. Y me dijo, “sobre todo, que te importe un culo lo que digan”.

Ricardo Sierra reconoce que a pesar de haber compartido muchísimos momentos sobre el verde, se le quedó una pregunta pendiente: "Nunca le terminé preguntando si realmente le gustaba más el rugby que el fútbol. El siempre tenía ese cariño y devoción por los valores del rugby. Contaba muchísimas anécdotas, y no siempre de cosas extraordinarias. Siempre decía que las tenía que apuntar porque siempre eran nuevas”.

Además, también ha querido destacar que era consciente del cariño que le tenían: "Ha tenido la fortuna de notar el cariño de la gente. Estuvo pensando si hacerlo público o no, y cuando lo hizo el apoyo fue abrumador. Me quedo con esa parte buena, él pudo y tuvo la oportunidad de palpar el cariño que España y los españoles le hemos tenido a Michael”