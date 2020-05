Sandro Rosell insinúa que Jaume Roures y Florentino Pérez podrían haber conspirado contra él

El ex presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, es el gran protagonista del programa de 'Lo de Évole', el cual se emite este domingo por la noche. No obstante, pese a que el programa aun no se ha emitido, 'La Vanguardia' ya ha adelantado algunos de los contenidos de la charla.

Rosell deja muy claro durante la entrevista que detrás de su paso por prisión, en la cual estuvo durante 643 días en prisión preventiva y tras la cual fue absuelto, que hay una conspiración detrás de su ingreso en la cárcel.

Se cumplió la profecía: “Cuando seas presidente del Barça irán a por tí”.

Sandro Rosell denuncia una conspiración en #LoDeRosell.

Domingo (21.25h) pic.twitter.com/R13iZtM37f — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 1, 2020

Además, según 'La Vanguardia', insinúa dos candidatos tras esta conspiración durante la charla con Jordi Évole. Jaume Roures ("vendimos los derechos a Movistar y dejamos Mediapro", "no somos amigos") y Florentino Pérez ("no gustó que fichasemos a Neymar") o un cóctel imposible de digerir en la capital. "No ayudó el ser catalán, parece que por serlo seas un delicuente, es el 'a por ellos'".