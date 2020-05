Fernando Tejero: "De practicar parando penaltis sufrí un hematoma en el riñón y me tuvieron que operar"

Este domingo en 'Carrusel Deportivo' se debatió la mejor película deportiva de la historia y como invitado estrella estuvo en el programa Fernando Tejero, protagonista de varias películas deportivas.

"El cine ha hecho que me guste el fútbol, es curioso porque el fútbol no me había llamado nunca la atención. El cine solo me ha dado alegrías, 'El penalti más largo del mundo' fue la película más taquillera del año", comentó.

Le dieron a elegir entre las dos más conocidas de las que ha protagonizado y confesó. "Como actor, me voy a sincerar después de muchísimos años, disfruté más con 'El penalti más largo del mundo'. 'Días de fútbol' fue una enseñanza para mí, era un novato y estuve currando con Ernesto Alterio, Antonio de la Torre...".

Además, contó una anécdota sobre el rodaje desconocido hasta la fecha. "Me tuvieron que operar de un riñón. Yo era nefasto como portero, y de tanto intentar parar penaltis en un campo de tierra se me formó un hematoma en el riñón y me tuvieron que operar a mitad de película".