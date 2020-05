El Gobierno no cargará en el déficit de las comunidades el sobrecoste por la pandemia

Es la novedad que se ha reservado Pedro Sánchez para anunciar a los presidentes autonómicos en la octava conferencia de este domingo: mantendrá el objetivo de déficit de las comunidades autónomas en el 0,2 por ciento del PIB, tal y como estaba previsto para 2020. De este modo, el Gobierno no carga sobre las espaldas de los gobiernos autonómicos el sobrecoste derivado de la pandemia. El jefe del Ejecutivo no ha dado fecha pero sí que ha asegurado que en un "próximo" Consejo de Política Fiscal y Financiera se va asignar ese objetivo, que no reduce el margen de maniobra de las comunidades para poder cumplir con la estabilidad presupuestaria.

Según aseguran a la Cadena SER fuentes conocedoras de la reunión, Sánchez ha dado detalles a los presidentes sobre el fondo no reembolsable de ayuda a las comunidades autónomas para paliar los efectos del COVID-19. Se trata de 16.000 millones de euros, no reembolsables, constituido en tres tramos: uno primero de seis millones de euros y dos tramos de hasta un máximo de cinco mil millones cada uno, en la segunda mitad del año. Ha explicado Sánchez que "cubrirían un impacto de 10.000 millones de euros de gasto sanitario, mil millones de euros en gasto social y una disminución de los ingresos de las comunidades de aproximadamente 5.000 millones por la actividad económica".

Del mismo modo, ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros dará luz verde a una tercera línea de avales ICO de 24.500 millones, de los que 10.000 millones irán destinados a pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos; 10.000 millones para grandes empresas y 4.000 millones para el mercado alternativo de renta fija. Según la explicación de Sánchez, 500 millones de euros será para la Compañía Española de Refinanciamiento.

En medio de las críticas de los gobiernos autonómicos por la gestión de la crisis a través del mando único del Gobierno, el presidente ha insistido en su voluntad de coordinación. "Vamos a pilotar la evaluación de las distintas fases bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad pero en un diálogo bilateral que se va a producir de todas y cada una de las comunidades autónomas para que vosotros nos digáis primero la unidad de actuación territorial que sea más conveniente y esté más ajustada a vuestra realidad territorial", ha asegurado Sánchez, según fuentes presentes. Ha defendido, de todos modos, la Unidad Provincial.

"Nuestro planteamiento es cogobernar esta transición y necesitamos del instrumento jurídico-constitucional del Estado de alarma para poder plantear estas restricciones de movilidad y confinamiento que vamos a necesitar en estas próximas semanas para poder transitar de una fase a otra, pero con independencia de que usemos este instrumento el ánimo del Gobierno de España están cogobernar toda esta fase de desescalada", ha abundado el jefe del Ejecutivo, que ha explicado además que los datos son "muy positivos en el ámbito de la evolución de la epidemia en todos y cada uno de los territorios". “Es cierto que en cuanto al número de nuevos diagnosticado se concentra específicamente en una comunidad autónoma y que también el número de fallecimientos lógicamente se concentra en casi un 72% en tres comunidades autónomas, en concreto en Madrid, en Cataluña y en Castilla en Castilla-La Mancha, pero en términos agregados lógicamente estamos teniendo datos francamente esperanzadores respecto al control y la evolución de la epidemia”.