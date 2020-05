El Gobierno insiste en que el estado de alarma es el único instrumento posible y pide "responsabilidad"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han insistido este domingo en que el estado de alarma es el único instrumento legal posible para controlar la denominada desescalada y por tanto han pedido "responsabilidad" y "sentido común" a los partidos de la oposición para la votación de la prórroga en el Congreso.

Montero e Illa han comparecido este domingo en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos por videoconferencia y han aprovechado para agradecer a los ciudadanos su "responsabilidad" en el cumplimiento de las medidas.

En este contexto, el ministro de Sanidad ha sostenido que las cifras de infectados y fallecidos por coronavirus demuestran que el estado de alarma ha sido "eficaz" y "ha funcionado", permitiendo a los españoles controlar la epidemia sin que ninguna comunidad autónoma quedara atrás en la gestión.

Y por ello ha defendido que en la "compleja" etapa de desescalada que se inicia este lunes "es imprescindible" continuar con el estado de alarma como única manera de seguir controlando la pandemia "de una forma eficaz". Además, ha explicado que es la única forma que la Constitución contempla para restringir la movilidad, permitiendo que haya "reglas comunes" para todo el territorio y, si hubiera un rebrote, tenerlo a disposición.

"Impensable" que no se prorrogue

En este sentido, ha asumido que el Congreso "es soberano" para tomar una decisión en la votación de la prórroga pero he insistido en que es "imprescindible". "Ha funcionado durante siete semanas y es el único instrumento constitucional que tenemos para limitar la movilidad, un factor clave para controlar el contagio", ha argumentado.

En este contexto, la ministra portavoz ha reconocido que le parece "impensable" que el decreto de prórroga pudiera no recibir el aval de las Cortes Generales. "Sería decir que el trabajo previo de los ciudadanos no tiene valor", ha avisado apuntando además que existe un "consenso internacional" sobre la necesidad de "salir ordenadamente" del confinamiento para controlar la pandemia.

Con ello, no cree que "el problema" del PP para apoyar el estado de alarma sea por la interlocución de su líder, Pablo Casado, con el presidente del Gobierno. "Apelo al sentido común y la responsabilidad. Por hablar no será", ha subrayado atribuyendo las críticas a "la dialéctica política".

Comportamiento "ejemplar" de la ciudadanía

Montero ha querido además agradecer a la ciudadanía el comportamiento "ejemplar" que ha demostrado durante el inicio de la fase de desescalada, mostrando su carácter "cívico" y que "permite ser moderadamente optimistas".

La ministra de Hacienda ha apuntado que las franjas horarias han facilitado salidas "escalonadas" cuyas indicaciones la población ha cumplido "a rajatabla". En cualquier caso, ha avisado de que "en ningún caso hay que bajar la guardia" y se debe seguir trabajando para "evitar perder el territorio ganado".

Torra, Urkullu, Ayuso y Feijoó, contrarios a prolongar el estado de alarma

Los presidentes de estas comunidades autónomas han expresado su rechazo a continuar con el estado de alarma. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha reclamado de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la Generalitat tenga competencias para gestionar la desescalada del coronavirus en Cataluña, sea no prorrogando el estado de alarma o nombrando al Govern "autoridad competente".

Ayuso ha indicado que ha solicitado una "estrategia clara" para evitar "aglomeraciones". Así, ha hecho hincapié en que este virus es "incomprensible" y va a estar "mucho tiempo" activo. "Creo que hay que entenderse entre administraciones pero también escucharlas a todas. No se puede aplicar los mismos criterios en Madrid que en otras comunidades autónomas donde casi no ha habido contagios", ha remarcado.

En cuanto al fondo reembolsable de 16.000 millones anunciados por Sánchez para las autonomías para la reconstrucción, Ayuso ha indicado que todavía desconoce la cifra que le corresponde a la Comunidad pero ha trasladado que le ha pedido que estos sean "fondos adicionales", que no sean los que hubieran llegado igualmente sin el virus.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se replantee la aplicación de la legislación de excepcionalidad por el coronavirus y se vuelva a la legislación ordinaria.

La fórmula que ha propuesto Urkullu es "un marco bilateral estable de diálogo para la gobernanza compartida, colaborativa, basada en la codecisión. Solicito que reformulemos el modelo de gestión de esta crisis y asentemos el consenso entre quienes conformamos la representación del Estado en cada Comunidad".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este domingo su rechazo a prolongar el estado de alarma actual, vigente hasta el próximo día 9, y ha apostado por que la desescalada se rija por otras opciones de la "legislación ordinaria" como la Ley General de Salud Pública, de la que ha sugerido que se podría hacer "alguna modificación" para regular la movilidad de las personas.

En caso de que el Gobierno central "considere que estas reflexiones no deben ser tenidas en cuenta", Feijóo le ha planteado que "al menos module" el estado de alarma para afrontar la desescalada para ver "en qué territorios es necesario" o qué derechos "se limitan".

El PP no aclara su voto de cara al miércoles

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado por Málaga, Pablo Montesinos, ha criticado la "deriva" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y ha asegurado que "parece que el único plan que tiene es un estado de alarma permanente".

Así, el dirigente del PP ha considerado, en una entrevista concedida a Europa Press, que no es que Pedro Sánchez no tenga un plan B tal y como indicó este sábado el socialista, "el problema es que no ha habido plan A".

El Ejecutivo central "lamentablemente está sin un plan concreto y sin brújula y eso es lo peor"; un Gobierno que, ha dicho, "se caracteriza por el caos", al igual, ha dicho, que el plan de desescalada presentado. "No lo dice el PP, que también, sino las pymes, los autónomos...", ha apostillado.