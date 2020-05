Los datos y sonidos en el 50º día de confinamiento en España

En el 50 día de confinamiento en España, se ha producido una nueva reunión entre los presidentes autonómicos y Pedro Sánchez de la que se ha desprendido que algunos líderes rechazan una nueva prórroga del estado de alarma que tendrá que decidirse el miércoles. También hemos sabido que el Gobierno no cargará el sobrecoste sobre las comunidades autónomas, al tiempo que Sánchez pide “cogobernanza” y “responsabilidad” para ampliar el estado de alarma. Todo en un día en el que se han publicado sendas órdenes ministeriales de cara a la fase 0 del próximo lunes y 1 en caso de varias islas de Canarias y una de Baleares. Hoy se han registrado 164 muertos por COVID-19 en España.

El lunes, fase 0 para todas las provincias y cuatro islas en fase 1

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que solicitará en el Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma por pandemia de Covid 19 y ha apuntado nuevas medidas concretas que se pondrán en marcha este próximo lunes como consecuencia de la fase 0 de la desescalada.

Será obligatorio el uso de las mascarillas en el transporte público a partir del próximo lunes. Para facilitar el cumplimiento de este requisito, el Gobierno facilitará un total de 6 millones de mascarillas en los principales nudos de transporte públicos, otros 7 millones a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que procedan a su distribución y otro millón y medio a organizaciones como Cáritas, Cruz Roja o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CEMI) para que garantizar su reparto en diferentes colectivos.

Los comercios y locales de servicio que pueden abrir desde el lunes, entre los que ha citado librerías, ferreterías, peluquerías, talleres de arreglo de ropa o de calzado podrán atender con cita previa y a un único cliente por cada trabajador. Se establecerán horarios de atención preferente a mayores de 65 años que coincidirán con sus horarios de paseo, de 10 a 12 del mediodía y de 19 a 20 horas.

Respecto a la fase 1, El Gobierno permitirá reuniones de un máximo de 10 personas, sin importar si son del mismo núcleo familiar o no, durante la fase 1 de la desescalada, a la que accederán ya este lunes 4 de mayo las islas canarias de El Hierro, La Graciosa y La Gomera, así como Formentera, en Baleares.

Se prevé que, con carácter general, el resto de las provincias acceda a la fase 1 el próximo 11 de mayo, una semana después que estas cuatro islas en las que la afección de la pandemia es ahora mismo reducida. Las diez personas tendrán que guardar las distancias personales y las normas de higiene contra la COVID-19 como son el lavado de manos, según informan fuentes del Ejecutivo.

Durante estas reuniones, las personas deberán guardar siempre una distancia interpersonal de dos metros y mantener siempre las medidas de higiene establecidas.

No tendrán que ser convivientes en el mismo domicilio, sino que pueden ser familiares, vecinos o amigos. Según esta nueva orden, que entra en vigor este lunes 4 de mayo, este límite no se aplicará a personas convivientes y quedan excluidos de esas reuniones los "colectivos especialmente vulnerables a la enfermedad".

Las cifras de España

España ha registrado 164 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el pasado 18 de marzo, cuando se registró un aumento diario de 107 fallecidos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

Hasta este domingo se han registrado un total de 25.264 fallecidos por coronavirus y 217.466 casos confirmados por PCR, 838 infectados más desde este sábado, lo que supone el menor dato diario de contagios en todo el estado de alarma.

Asimismo, han superado ya la enfermedad un total de 118.902 pacientes, lo que supone 1.654 curados más desde ayer.

El número de profesionales sanitarios que han dado positivo en COVID-19 asciende ya a 42.111, lo que supone 326 más que ayer sábado.

El Gobierno no cargará en el déficit de las comunidades el sobrecoste por la pandemia

Es la novedad que se ha reservado Pedro Sánchez para anunciar a los presidentes autonómicos en la octava conferencia de este domingo: mantendrá el objetivo de déficit de las comunidades autónomas en el 0,2 por ciento del PIB, tal y como estaba previsto para 2020. De este modo, el Gobierno no carga sobre las espaldas de los gobiernos autonómicos el sobrecoste derivado de la pandemia. El jefe del Ejecutivo no ha dado fecha, pero sí que ha asegurado que en un "próximo" Consejo de Política Fiscal y Financiera se va a asignar ese objetivo, que no reduce el margen de maniobra de las comunidades para poder cumplir con la estabilidad presupuestaria.

Según aseguran a la Cadena SER fuentes conocedoras de la reunión, Sánchez ha dado detalles a los presidentes sobre el fondo no reembolsable de ayuda a las comunidades autónomas para paliar los efectos del COVID-19. Se trata de 16.000 millones de euros, no reembolsables, constituido en tres tramos: uno primero de seis millones de euros y dos tramos de hasta un máximo de cinco mil millones cada uno, en la segunda mitad del año. Ha explicado Sánchez que "cubrirían un impacto de 10.000 millones de euros de gasto sanitario, mil millones de euros en gasto social y una disminución de los ingresos de las comunidades de aproximadamente 5.000 millones por la actividad económica".

Un estudio español concluye que solo el 5% de la población ha desarrollado anticuerpos contra el coronavirus

Este domingo se ha conocido el resultado del primer estudio concluído en España sobre la prevalencia del coronavirus y, aunque su alcance es reducido, no es muy tranquilizador.

Los datos de esta investigación, llevada a cabo por el equipo de atención primaria Sardenya, en Barcelona, revelan que solo el 5% de la población cuenta con anticuerpos contra el coronavirus. Por ello, aseguran que, si hubiera una segunda ola de contagios, prácticamente casi todo el mundo seguiría igual de expuesto al virus que hasta el momento.

El equipo investigador, liderado por el doctor Jaume Sellarès, ha practicado pruebas rápidas a 311 personas elegidas al azar dentro del barrio del Guinardó, en la misma capital catalana. Se trata de uno de los barrios barceloneces más afectados por la pandemia pese a que los resultados muestran que el 95% los residentes en esta zona no se han contagiado, es por ello que no están inmunizados ante un posible rebrote.

"Sólo el 5% de esta población ha estado en contacto con el virus" asegura Sellarès, también director del ambulatorio del mencionado barrio. Asimismo, Sellarès apunta que los datos van en consonancia con los de otros estudios recientes hechos en en Ginebra, Alemania, California o Wuhan.

