Luis Figo echó la vista atrás y fue muy contundente sobre uno de sus exentrenadores, Roberto Mancini. El jugador luso coincidió con el técnico italiano al final de su carrera, en el Inter. "Fue una de las personas que más me humilló", explicó.

"Al principio tuve una buena experiencia en el Inter, pero luego tuve una mala experiencia con él", comenzó a explicar en una charla con Fabio Cannavaro en Instagram. "Fue una experiencia muy mala a nivel humano, porque fue una de las personas que más me humilló en mi carrera", añadió.

Figo y Mancini coincidieron durante tres temporadas (2005-2008) tras su salida del Real Madrid. "Cuando estaba en el Inter sufrí. Y no tenía 20 años, tenía 34 o 35 años y viví situaciones que no debería haber vivido. No era cuestión de jugar menos, porque a los 34 ya sabes lo que puede pasar", explicó.

El exjugador explicó qué situaciones tensaron su relación con el actual seleccionador italiano en la recta final de su carrera. "Mandar a calentar durante 85 minutos y luego jugar durante tres minutos para ver si explotas, no es normal. Faltaba respeto y educación. Debes ser profesional y aceptarlo, pero nuestra relación nunca ha sido la misma", explicó.

Además, Figo también habló sobre alguno de sus compañeros y se decantó por un excompañero del Real Madrid. "En mi carrera he jugado con grandísimos futbolistas. Sería más fácil elegir uno por demarcación que quedarme con uno solo. Jugué con Ronaldo, Zidane, Rivaldo, Stoichkov, Guardiola, Hierro, Verón y con el que siempre estaba preparado para marcar, Raúl".

