El CSD delega en las Federaciones las decisiones para finalizar la temporada de las ligas no profesionales

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha firmado la resolución por la cual el CSD reafirma que las comisiones delegadas de las Federaciones son las que tienen que tomar las decisiones respecto a las ligas regulares.

Las federaciones de cada deporte deberán tomar las siguientes decisiones y las decisiones de ligas estatales podrán recurrir una decisión al propio CSD. En primer lugar, la determinación de si las ligas regulares no profesionales que no se hayan dado por finalizadas deben o no reanudarse. En el supuesto de reanudarse las ligas regulares no profesionales, la determinación del momento y formato en el que proceda llevarse a cabo.

En el caso de no reanudarse, o pese a reanudarse y no ser posible su conclusión, la determinación del orden clasificatorio y, en especial, la fijación de ganadores. En el caso de no reanudarse, o pese a reanudarse y no ser posible la normal conclusión, la determinación del régimen de ascensos y/o descensos para la siguiente temporada.