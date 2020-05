Gerard Piqué ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no ha sido por declaraciones suyas sino por palabras sobre él. Gabri, exjugador blaugrana y exentrenador del Andorra - club propiedad de Gerard Piqué - expresó su decepción profesional con el central tras decidir destituirle en el banquillo.

Así lo expresó el exjugador del Barça en RAC1: "Me costó entender la decisión, que evidentemente fue de Piqué. Primero me lo comunicó la dirección deportiva y luego él. Él tenía la última palabra. La relación personal quedó bien pero profesionalmente me decepcionó", declara Gabri quien se veía con fuerzas para seguir en el club.

El Larguero | El Larguero: Las concentraciones en el fútbol, punto de discordia de cara al regreso a la competición (04/05/2020) 02:00:08 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | El Sanedrín de exfutbolistas discrepa con AFE por las concentraciones 00:29:31 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Diego Rivas: "Las concentraciones son una coacción de la libertad del futbolista" 00:20:14 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Mavi García: "Hay mucha gente que no tiene claras las normas" 00:09:03 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | Ser Deportivos: El Gobierno fiscalizará los fichajes realizados por los clubes que se hayan acogido al ERTE (04/05/2020) 00:29:08 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | La situación de la Segunda División B, analizada por los implicados en 'El Larguero' 00:34:12 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: La vuelta a los entrenamientos y la situación de la Segunda B (03/05/2020) 00:58:40 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (03/05/2020 - Tramo de 20:00 a 21:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (03/05/2020 - Tramo de 19:00 a 20:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (03/05/2020 - Tramo de 18:00 a 19:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (03/05/2020 - Tramo de 17:00 a 18:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (03/05/2020 - Tramo de 16:00 a 17:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Fernando Tejero: "Como actor disfruté más en 'El penalti más largo del mundo que en 'Días de fútbol'" 00:08:45 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (03/05/2020 - Tramo de 15:00 a 16:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Entrevista a Pedro Rodríguez (02/05/2020) 00:58:57 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El entrenador catalán subió al equipo a Segunda B por primera vez en su historia y lo mantuvo líder durante cuatro jornadas, sin embargo una racha de tres partidos con tres derrotas fueron su sentencia definitiva: "Perdí tres partidos y él y la dirección deportiva entendieron que debían cesarme. Me dijeron que no me veían capaz de revertir la situación para entrar en el playoff", afirma.

Piqué y la dirección directiva del Andorra decidió prescndir de sus servicios en el mes de febrero, nombrando a García Planas como su sustituto, que tiene al conjunto del principado de los Pirineos noveno en la clasificación.