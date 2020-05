"¿Me estás echando?": la cata más desagradable de 'Masterchef' que se convierte en 'trending topic' al momento

Si hay una persona que se está convirtiendo en la protagonista de esta octava edición de 'Masterchef' esa es Saray. La concursante ya protagonizó una polémica durante el segundo programa de este año cuando durante la prueba grupal se colocó por detrás del chef Jordi Cruz simulando que le clavaba un cuchillo mientras intervenía en el equipo para poner orden en un equipo que estaba sumido en el caos.

Durante la emisión del programa de este martes, Saray ha vuelto a vivir un polémico momento muy comentado en redes sociales y que le ha colocado como uno de los Trending Topics en España en Twitter durante la cata de la prueba inicial del programa.

"Amigo, escúchame. ¿Pero cómo me vas a dar el delantal negro y no habéis probado ni mi plato? A mi sinceramente me parece injusto", decía una enfadada Saray durante el veredicto de la primera prueba. "Que si me tengo que ir, me voy", continuaba Saray mientras interrumpía repetidamente el diagnóstico de Jordi Cruz.

"Si te parece injusto solo tienes que darte la vuelta y pirarte", respondía un tajante Cruz ante los rostros de asombro del resto de participantes del talent culinario de TVE.

"¿Me estás echando?", respondía una retadora Saray. "Te invito a hacerlo", le decía Cruz. "España sabe que mis galletas están buenas", espetaba la concursante tras la bronca del chef. "Visto lo que acabas de hacer y decir, no tengo nada más que decir", zanjaba Jordi Cruz este tenso momento.