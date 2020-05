Ricky Rubio ha vuelto a 'La Ventana', con Carles Francino y Francisco José Delgado, para dejarnos las reflexiones que nos está regalando en este periodo de cuarentena y pandemia del coronavirus. El jugador de baloncesto ha respondido a las preguntas sobre las exigencias que viven los deportistas y ha indicado que estos son, a veces, "el blanco fácil" para muchos.

"A veces no tenemos conocimientos o estudios porque hemos orientado la vida al deporte y el éxito nos viene muy temprano", ha reconocido. Y ha resaltado las diferencias que existen con otros profesionales que pueden llegar a ese éxito o madurez profesional con muchos más años. "La opinión de los deportistas de 20 años se va a escuchar, pero tenemos que comprender que viene precisamente de una persona de esa edad y que es muy diferente", ha recordado. De hecho, para Rubio es lícito que haya deportistas que no quieran ser un "modelo a seguir" por los demás.

Respecto a la idea de educar a los niños usando los valores y técnicas del baloncesto, Rubio ha señalado que lo fundamental es "aprender" utulizando lo que apasiona a cada persona. De hecho, tiene en mente un proyecto para hacerlo así independientemente de que esa pasión del niño sea el baloncesto o las matemáticas, por ejemplo. "Lo que no apasiona debe ser el guion de nuestra vida", ha dicho en su conversación con Francino y Pacojó en 'La Ventana'.

Además, el jugador ha recordado a Aíto García Reneses y a Quin Snyder como dos de los entrenadores con los que ha aprendido más. También ha explicado, a pregunta de Ricky Rubio, qué significan las pulseras que lleva en su muñeca. "Un preparador físico que tuve en Minnesota cuando mi madre estaba enferma y me dijo que se la regalara. Tiene mucho significado para mí. Se la di a ella y luego me la quedé. Después me compré más y le di una a Rudy cuando tuvo un verano complicado", ha explicado.

