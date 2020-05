'The Jordan Rules', el libro que bajó del pedestal a Michael Jordan

Michael Jordan se convirtió desde su llegada a la NBA en 1984 en uno de los atractivos más destacados no solo del deporte, si no de toda la cultura norteamericana.

Nadie en Estados Unidos desconocía el nombre de Michael Jordan. Era el ídolo absoluto de todos los niños y cuando sus Chicago Bulls lograron los títulos de 1991 y 1992, su fama alcanzó el pico máximo posible a nivel nacional e internacional.

Fue justo cuando comenzaron a aparecer algunas sombras entre tanta luz sobre Michael Jordan. Durante la temporada 1992/1993 salió a la venta el libro 'The Jordan Rules: The Inside Story of a Turbulent Season with Michael Jordan and the Chicago Bulls', escrito por Sam Smith, el cual narraba la historia de lo sucedido de manera interna durante la temporada 1990/1991, la campaña del primer anillo en la historia de la franquicia de Illinois.

Dicho libro, el cual llegó a vender más de 200.000 copias solo hasta 1995, reveló algunos aspectos desconocidos de Jordan que empezaron a generar las primeras controversias y las primeras críticas hacia el jugador de los Bulls.

En esta publicación Michael Jordan parecía un tirano con el resto de sus compañeros. Aparece, por ejemplo, cuando Jordan golpeó en un entrenamiento a Will Purdue o también obligó a no pasar el balón a Bill Cartwright durante los partidos. El título 'The Jordan Rules' vino a jugar con las reglas que usaban los Detroit Pistons para tratar de frenar a Michael Jordan durante esos años en los Playoffs.

"El libro de hizo popular porque mostraba al público que Michael Jordan no era perfecto", comentaba Sam Smith durante el sexto capítulo de 'The Last Dance'. "En este tipo de libros tienes que mostrarle a la gente cosas que no saben o no sospechan. La gente estaba cansada de ver cosas positivas", comentaba el propio Jordan.

Durante el documental, Michael Jordan llega incluso a culpar a Horace Grant de filtras esas informaciones de vestuario a Sam Smith, algo que niega el propio Grant y algún otro compañero durante el capítulo del documental.

"Recibí muchas amenazas e incluso el periódico tomó la determinación de que me quedase en casa durante una semana y que no fuera a la redacción. The Jordan Rules afectó mucho a Michael Jordan fuera de la cancha", relató Sam Smith.

Durante las finales de conferencia de ese año ante los New York Knicks, entre el primer y el segundo partido, Jordan se fue junto a su padre a Atlantic City para apostar, jugar y tratar de entretenerse.

Al día siguiente los Bulls cayeron y perdían 2-0 ante los Knicks en la serie (los Bulls terminaron imponiéndose para finalmente llevarse el tercer anillo consecutivo ante los Suns). Fue entonces cuando explotó también el tema de las apuestas: Jordan apostaba con sus compañeros a casi todo e incluso se vio involucrado en un escándalo con Slim Bouler.

Bouler fue arrestado en diciembre de 1991 por delitos de drogas y blanqueo de dinero y en su casa encontraron un cheque a nombre de Michael Jordan por valor de 57.000 dólares. El propio Jordan fue testigo en el caso de Slim Bouler y reconoció que el dinero era para pagar una deuda de juego.

Entre medias de lo de Atlantic City también salió otra publicación, esta vez de Richard Esquinas, gerente de San Diego Sports, el cual conoció a Michael por terceras personas y con el que apostaba grandes cantidades de dinero jugando al golf. Esquinas llegó a asegurar que Jordan le debía 1,2 millones de dólares.

Los ataques desde la prensa a Jordan fueron más duros que nunca, lo que propiciaron que Jordan, por primera vez, tomase la decisión de no hablar con los medios de comunicación. No rompería su silencio hasta semanas después antes del primer partido de las finales ante los Phoenix Suns.