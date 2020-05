Cuidado con esta nueva estafa relacionada con el Banco Santander: quieren hacerse con el control de tu cuenta

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado, a través de un comunicado publicado en su página web, de una nueva campaña de phishing mediante la que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con el control de tu cuenta del Banco Santander. Por esa misma razón, y si has recibido un mensaje sospechoso durante estos últimos días, te recomendamos que no ofrezcas ningún tipo de información y que te pongas el contacto con el banco para salir de dudas.

En esta ocasión, los ciberdelincuentes se ponen en contacto contigo para explicarte que has recibido una nueva notificación en tu cuenta bancaria: "Un nuevo documento está disponible en su área de clientes". A continuación, y al igual que sucede en otras estafas similares a esta, los estafadores que se esconden bajo la marca del Banco Santander te ofrecerán un enlace que te redirigirá a la página web del banco.

Así es el mensaje en cuestión. / INCIBE

No ofrezcas tus datos personales a mensajes sospechosos

Sin embargo, no es la página oficial. Con el objetivo de engañar a sus víctimas, los ciberdelincuentes han confeccionado una página web que suplanta a la original. A pesar de que guarda cierto parecido, podemos detectar rápidamente una serie de factores que demuestran que es falsa. Desde la dirección en la que está alojada la página web hasta la falta del cifrado HTTPS que determina que una página es segura.

Los delincuentes te pedirán que facilites tus datos. / Incibe

Una vez allí, los estafadores te pedirán datos como tu documento de identidad y la clave de acceso a tu cuenta del Banco Santander. Tras introducir las credenciales de acceso, la plataforma nos redirigirá a una nueva pantalla en la que solicitarán nuestra firma electrónica y nuestro número de teléfono asociado a la cuenta. No para que puedas acceder a la notificación en cuestión, sino para que los estafadores se hagan con el control de tu cuenta y realizar pagos en tu nombre.

"Para completar la operación es necesario introducir un código de seguridad"

Por último, y después de seguir cada uno de estos pasos, los estafadores solicitarán una clave que te llegará al teléfono móvil a través de un mensaje de texto: "Para completar la operación es necesario introducir un código de seguridad que se te enviará al teléfono móvil que tenemos registrado en Banco Santander. Pulsa sobre 'Solicitar clave' para generarlo". Una vez hecho esto, y después de otorgarle el código de seguridad a los atracadores, estos te enviarán a la página oficial de Banco Santander.

Te pedirán tu firma electrónica. / Incibe

No podrás consultar el documento en cuestión porque no existe y, además, le habrás dado el poder necesario a los ciberdelincuentes para que puedan pagar bajo tu nombre. Por esa misma razón, y si has recibido un mensaje que consideres sospechoso, no sigas sus indicaciones hasta que te hayas asegurado de que sea fiable. Revisa la ortografía, comprueba que la dirección a la que te han redirigido es la original y, en caso de duda, ponte en contacto con la compañía en cuestión.