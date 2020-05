Problemas en las academias del Barça

Todo tiene su origen en la cancelación del torneo Barça Academy World Cup, que se celebra anualmente en Barcelona y dónde participan niños de las academias del Barça de todo el mundo. Cientos de padres de muchos países habían adelantado el pago del viaje y tras la cancelación del evento como consecuencia de la crisis del coronavirus, no se les ha devuelto el dinero.

Especialmente grave es el caso de Canadá, dónde además, las cinco academias del Barça (Toronto, Montreal, Ottawa, Edmonton y Vancouver) han tenido que cerrar. La empresa BCN Sports se encargaba de la gestión de estas academias y se ha declarado en quiebra, siendo incapaz de devolverles el dinero a las familias que ya habían pagado el viaje a Barcelona y en algunos casos también el campus de verano para sus hijos en las Academias de Canadá. Se calcula que sólo en Canadá hay unas 500 familias afectadas y que la cantidad total reclamada asciende a los 350.000 euros. Contando los casos en todo el mundo de familias afectadas por la cancelación del torneo Barça Academy World cup como consecuencia del coronavirus, la cantidad rondaría el millón de dólares.

Fuentes del Barça, contactadas por la Cadena SER, aseguran que el club se siente una víctima de toda esta situación porque la responsabilidad es de la empresa que gestiona las academias, en el caso de Canadá y Australia la empresa es BCN Sports. El club afirma que está haciendo lo posible para que la agencia de viajes le devuelva a las famílias parte de la cantidad invertida en el desplazamiento a Barcelona que no se producirá. El Barça reconoce eso sí, que esta situación afecta la economía y la imagen del club.

TESTIMONIOS, EN LA SER

Alfredo Kelway es uno de los padres afectados por el cierre de las academias en Canadá y la cancelación del Barça Academy World Cup y ha dado su versión esta mañana en el Què T’hi Jugues de SER Catalunya: “Yo adelanté 6.400 dólares canadienses por mí viaje y el de mi hijo a Barcelona. Me puse en contacto con la empresa BCN Sports y me dijeron que no saben cuando nos podrán devolver el dinero, después nos informaron de que se declaraban en quiebra. A partir de ahí ha sido imposible comunicarse con ellos.

También ha dado la cara la empresa que gestionaba las academias de Canadá en el Què T’hi Jugues. Uno de sus propietarios es Patxi Cervera: “Nosotros al final somos una víctima de la situación con el covid-19. Habíamos pagado a muchos proveedores (agencia de viajes, ticketing, etc) para el torneo Barça Academy World Cup que al final no se podrá disputar. Intentamos solucionarlo durante meses pero nos vimos obligados a comunicarle al Barça que presentaríamos concurso de creedores. Se nos ha criminalizado bastante. No hemos desaparecido ni nos hemos llevado dinero”