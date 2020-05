Probado con éxito un test que detecta el COVID-19 en 15 minutos

Su eficacia ya ha sido probada por un equipo europeo de científicos en 300 pacientes en el Hospital Universitario de Bruselas. En concreto, esta nueva prueba de diagnóstico ha acertado en el 82% de los casos, aunque, cuando eran negativos, este porcentaje de aciertos era del 99,5%. Además, es mucho más barata y fácil de realizar que otras pruebas más sofisticadas.

Esta nueva prueba se llama "Ag Respi-Strip". No es tan "sensible" como las PCR, pero, a cambio, este nuevo test es mucho más barato, rápido y fácil de realizar y, por lo tanto, podría hacerse en todos los centros de salud de países como España y podría detectar, con mucha más antelación, la aparición de nuevos brotes de esta pandemia.

Esta prueba sigue el "sistema" de las famosas pruebas de embarazo, que ahora se venden en todas las farmacias del mundo, y, de hecho, ha sido desarrollado por una empresa belga que se dedica, desde hace años, a la fabricación de este tipo de productos.

Pero su eficacia ya ha sido probada por un equipo de científicos europeos, según el estudio que publica la revista "Frontiers in Medicine". Y su conclusión es que "podría ser útil como parte de una estrategia de triaje más amplia para desacelerar el virus, que ha infectado a más de siete millones de personas" en todo el mundo.

"La detección de infecciones virales en pacientes que asisten a los centros de atención primaria permitiría a los trabajadores de la salud identificar rápidamente nuevos focos de brotes y definir medidas de cuarentena para limitar la propagación de la epidemia", explican los autores de esta investigación.

Grandes ventajas

De hecho, una de las herramientas más importantes para detener la propagación del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, son las pruebas de diagnóstico rápidas, confiables y relativamente baratas, que, además, se pueden realizar en los Centros de Salud.

La precisión general fue del 82%, pero esta tasa de aciertos se dispara al 99.5% en el caso de las personas que no portan el virus. O dicho de otro modo: es casi "perfecta" para determinar cuándo una persona no ha sido infectada y, además, identifica positivamente una infección en aproximadamente siete de cada 10 casos.

La prueba "Ag Respi-Strip" detecta la presencia o ausencia de una sustancia en particular (en este caso, un antígeno) y ha sido creada por la empresa belga "Coris BioConcept", que se especializa en kits de diagnóstico rápido para detectar patógenos respiratorios y gastrointestinales como virus y bacterias.

