Oppo Find X2 Pro tras un mes de uso: estas son sus armas para plantarle cara a los mejores

Oppo es la marca que más ha crecido en España respecto al año pasado. Tras un 2019 ilusionante, la firma china se convierte en la quinta marca más vendida en nuestro país después de crecer un 1024% respecto al año pasado. Todo ello gracias a teléfonos móviles como el Oppo Find X2 Pro, una de sus principales armas para mirar de tú a tú a otras compañías como Samsung, Apple, Xiaomi o Huawei, entre otras.

El Oppo Find X2 Pro es un teléfono móvil que, de primeras, destaca por su físico. No solo por una gran pantalla de 6,7 pulgadas prácticamente sin marcos (ratio 93,1%), sino por un acabado de lo más llamativo. El teléfono móvil llega al mercado en dos versiones. Por una parte, con un acabado de cerámica de color negro, acorde con las preferencias actuales del mercado y, por la otra, con un acabado de piel vegana de color naranja que lo distingue del resto de opciones que hay en el mercado.

Uno de sus grandes alicientes es la pantalla

Respecto a su pantalla, una de sus principales bazas, el Find X2 Pro incorpora un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con relación de aspecto 19.8:9, refresco de 120 Hz y resolución de 3168x1440 píxeles (3K QHD+). Una configuración que nos permite disfrutar de todo tipo de contenido sin tener que recurrir a una segunda pantalla. Desde series y películas hasta videojuegos. De hecho, y para que puedas personalizar tu experiencia, el teléfono te ofrece tres modos de color de pantalla: intenso, suave y dinámico.

Al igual que cada vez más dispositivos, el nuevo terminal de Oppo incorpora un lector de huellas bajo la pantalla que se ilumina ligeramente cada vez que posamos nuestro dedo sobre el mismo. Una opción que, combinada con la identificación de rostros, nos permitirá desbloquear nuestro teléfono móvil en cuestión de segundos puesto que responde de una forma óptima.

Carga tu móvil en 36 minutos

Tras un mes de uso, la pantalla destaca como el gran punto a favor del dispositivo. Y es que, el tamaño del panel, unido a la nitidez y la tasa de refresco que ofrece, nos permite disfrutar de todo tipo de contenido sin echar de menos una tableta o un televisor. No solo a la hora de consumirlo, sino de crearlo. Todo gracias a las distintas opciones y aplicaciones que nos ofrece el Find X2 Pro, mediante el que podremos editar nuestras propias fotos y vídeos.

Esto, unido a que podremos cargar el teléfono móvil al 100% en tan solo 36 minutos gracias a la carga rápida de hasta 65 W que incorpora el teléfono móvil, nos permitirá pasar horas y horas con nuestro dispositivo. A pesar de que no cuente con la mayor autonomía del mercado, el hecho de poder cargar un 50% de la misma en apenas 12 minutos se agradece.

Un rendimiento para plantar cara a cualquiera

Más allá de su gran pantalla, el dispositivo destaca por unas características técnicas a la altura de muy pocos. El Find X2 Pro cuenta con 12 GB de memoria RAM, un procesador Snapdragon 865 y un almacenamiento de 512 GB. Es decir, unas características para que no te tengas que preocupar de nada a la hora de procesar cualquier programa.

El Oppo Find X2 Pro incorpora una capa de personalización ColorOS 7.1 basada en Android 10 bastante personalizable. Entre otras cosas, el teléfono nos permitirá cambiar los iconos, el tipo de presentación de los mismos e incluso el acceso de las aplicaciones. También los efectos y las animaciones, mediante las que podemos crear un teléfono móvil a nuestra medida. Sin embargo, y a pesar de todas las opciones que nos ofrece, es muy fluido. Tras un mes de uso, el teléfono responde de forma satisfactoria y no tiene ningún problema en lo que a rendimiento se refiere.

Tres cámaras que cumplen con lo que prometen

En lo que a las cámaras se refiere, el teléfono móvil incorpora tres. Una principal de 48 megapíxeles, un gran angular de otros 48 y un telefoto de 13 que destaca por su zoom óptico de cinco aumentos y su zoom digital de hasta 60. Una configuración que nos permite, entre otras cosas, fotografiar a la Luna sin ningún problema. A pesar de no ser tan espectacular como otros apartados del teléfono móvil, la configuración de las tres cámaras del Find X2 Pro nos permitirá sacar imágenes de calidad.

Entre otras cosas destaca por su nitidez y una reproducción de color muy natural. Unas características que nos permite rescatar hasta el más mínimo detalle de cada fotografía. Y, si estamos en situaciones más complejas para tomar fotografías de calidad, el dispositivo cuenta con un modo HDR que nos permite mejorar cada escena de forma automática. El teléfono también cuenta con un modo retrato que cumple con lo que promete y con un modo noche que se defiende bastante bien. En definitiva, un apartado fotográfico que, sin ser el mejor del mercado, nos permite disfrutar de vídeos y fotografías de calidad.

El precio, su gran inconveniente

Los móviles de estas características no son baratos. Samsung, Huawei, Apple o Xiaomi han demostrado durante estos últimos meses que los teléfonos móviles de gama alta ya están por encima de los 1.000 euros. Una moda a la que también se ha sumado Oppo, quien ha decidido poner a la venta el X2 Pro por 1.199,90 euros. A pesar de que no es tan caro como otros modelos, de Samsung o Huawei, entre otros, el hecho de que todavía no sea una marca tan reconocida en nuestro país puede llevar al consumidor a decantarse por otras opciones.

Sin embargo, el X2 Pro ha demostrado ser un móvil capaz de enfrentarse sin problemas a cualquiera. Y es que, tal y como han demostrado los últimos datos en lo que a ventas se refiere, Oppo ha llegado para quedarse.