Las preguntas canallas de Carrusel: "Los cinco cambios benefician a los equipos que tienen pasta"

Los colaboradores de Carrusel Deportivo se han sometido a las preguntas canallas. Cuestiones comprometidas relacionadas con el deporte, en las que han tenido que mojarse.

Uno de los protagonistas de las preguntas ha sido Tebas, presidente de LaLiga: ¿Crees que Tebas se sacará otro conejo de la chistera para que los equipos de Madrid y Barcelona puedan entrenar en grupos en la fase cero? Pulido ha respondido que: "No tengo ninguna duda, hara todo lo psoible para que se acelere todo y si por él fuera en dos semanas empezaba LaLiga".

También se ha preguntado sobre la nueva medida para la vuelta de la competición: ¿Hacer cinco cambios va a beneficiar a los grandes? Iturralde respondía que "en 11 partidos no". Aunque en esa pregunta ha habido diversidad de opiniones, Romero apuntaba que: "No estoy de acuerdo con Iturralde por dos motivos fundamientales: es cambiar medio equipo y eso es otro deporte. Además, aunque sean 11 jornadas, es una norma que hace más grandes las diferencias entre equipos grandes y pequeños. Hay algunos que no tienen ni para hacer la convocatoria".

También se ha tratado el tema de las concentraciones, que desató la polémica entre los futbolistas: ¿Son egoístas los jugadores pidiendo no concentrarse? A lo que Talavera respondía de forma rotunda, "sí, lo quieren tener todo, quieren tener seguridad, poder estar con sus familias..."

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (09/05/2020 - Tramo de 18:00 a 19:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Luis Moya explica la anécdota de la oveja: "Yo pasillo y la oveja, ventana" 00:04:49 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (09/05/2020 - Tramo de 17:00 a 18:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | AS alcanza el liderazgo mundial en español y el segundo puesto en todos los idiomas en plena pandemia 00:28:02 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (09/05/2020 - Tramo de 16:00 a 17:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (09/05/2020 - Tramo de 15:00 a 16:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Ainhoa Tirapu: "Parecía que nuestra liga femenina era más profesional y ahora se ve esta desigualdad" 00:10:26 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Hablamos con Sergi Gómez y analizamos el final de la Segunda B (08/05/2020) 02:02:33 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Los grandes perjudicados del fin de la Segunda B 00:28:43 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Miguel Alvariño: "Si la he ganado una vez, por qué no voy a poder hacerlo de nuevo" 00:09:57 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Tercera Parte (08/05/2020) 00:56:46 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Sergi Gómez: “Quizá es más parecido a un entrenamiento, pero te juegas mucho” 00:17:01 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda Parte (08/05/2020) 00:29:37 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera Parte (08/05/2020) 00:31:43 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (08-05-2020) 00:29:15 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El colaborador tampoco se ha cortado a la hora de responder la pregunta relacionada con AFE: ¿La AFE amagará con la huelga si se les impone la concentración? Talavera aseguraba que: "Sí, pero vestidos de bufones. Van a ir tirando pelotas al cielo y cogiéndolas con la mano para rematar el cuadro que llevan haciendo desde hace dos meses. No han estado a la altura, han ido tarde".

En un escenario lleno de incertudimbre y polémica para el deporte rey, ha saltado una pregunta clave: De todos los dirigentes deportivos, ¿Quién es el que mejor lo está haciendo? Antón Meana ha sido el encargado de responderla y se ha decantado por "Luis Rubiales".