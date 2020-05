Carlos Sainz ha sido elegido como mejor piloto del mundial de rallyes según aficionados del World Rally Championship. Luis Moya, compañero de competición de Sainz, ha pasado por El Larguero para comentar el reconocimiento que ha recivido el piloto español.

“Que ellos lo hayan escogido no es una distinción menos, hay que valorarlo y muchísimo, pero en su justa medida”, comentaba el copiloto. “Hay muchas cosas que cambió Carlos, hay que estar muy orgullosos pero no solos él y yo, todos. A nivel mundial hay muy poca gente con 40 años de competición y él es uno de ellos”.

Moya también ha destacado que las votaciones han estado muy reñidas y ha derribado a grandes pilotos:“Es indiscutible que toda la gente considera a Carlos el mejor (…) para mí es un orgullo saber estado tantos años sentado a su lado”.

Además, ha recordado la anécdota de 1997, cuándo no ganaron el Rally de Nueva Zelanda por chocar con una oveja: “Había 94 millones de ovejas porque lo pregunté (...) Nuestro equipo rival aparecieron en el hotel con una oveja de cartón que debería haber estado atornillada en algún sitio (...)Me hizo tanta ilusión que me la llevé a Barcelona, la facturé. En el avión dije: para mi pasillo, la oveja ventana”.