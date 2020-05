Dino Zoff: "Iribar es el mejor portero español que he visto"

Dino Zoff, exportero italiano campeón del mundo, se ha pasado por Carrusel Deportivo para rememorar la hazaña que cosechó Italia en el Mundial 82 celebrado en España. ‘La Nazionale’ se llevó el triunfo ante todo pronóstico y tuvo en Dino Zoff (disputó aquel torneo con 40 años) como uno de sus máximos baluartes.

“Grandísimo Mundial. Extraordinario. Soy el único jugador italiano que ha ganado la Eurocopa y el Mundial de fútbol”, agregó Zoff.

Lo dice porque Italia levantó la Eurocopa del 68, con Zoff un poco más joven: 28 años. Y ese es uno de sus logros. Pero por lo que más se le recuerda, por lo menos durante un encuentro, fue por la parada que le realizó al brasileño Óscar en el Mundial 82. Italia ganó el partido 3-2 frente a Brasil. Paolo Rossi anotó un triplete ese partido y selló el pase de la 'azzurra' a las semifinales.

“Sí, ha sido la parada más importante. Todos me la recuerdan. Yo en ese momento me levanto y miro al asistente pensado que quizá iba a dar gol”, recordó el portero, ya que la visibilidad de la acción no fue la mejor para el cuerpo arbitral.

Para terminar, ante la pregunta del conductor de Carrusel Deportivo, Dani Garrido, sobre qué arquero español considera el mejor de la historia, Zoff ha nombrado a Iribar como el mejor portero que ha visto. “De mi generación creo que Iribar fue un gran portero”. A lo que Iturralde González, árbitro de la Cadena SER, ha respondido: “Dino Zoff es leyenda".