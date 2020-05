Joel Robles, jugador del Betis, confirma su positivo por coronavirus

Joel Robles, portero del Betis, ha confirmado en redes sociales su positivo en coronavirus. Las alarmas saltaron cuándo se informó en El Larguero que el equipo andaluz contaba con algún caso.

"Quería confirmar mi positivo en PCR de coronavirus" comenzaba contando el arquero, "mi mujer con el embarazo, mi hija pequeña y yo estamos muy bien". Además ha querido transmitir que "no hemos tenido ningún síntoma ni malestar durante las últimas semanas".

Sobre el trabajo ha indicado que "seguiré entrando en casa con las indicaciones del servicio médico". Ha querido acabar su mensaje pidiendo responsabilidad: "Os pido prudencia porque yo me he protegido con guantes y mascarilla cada vez que he salido de casa y tengo el virus. Pensad en vosotros, en los que queréis y las personas que están en priemra línea, no os relajéis".

Juanmi y Pedraza poseen anticuerpos

Además, el delantero Juanmi y el lateral Pedraza, también han lanzado dos mensajes en sus respectivas redes sociales para confirmar su negativo en PCR. Sin embargo, poseen los anticuerpos que indican que han pasado la enfermedad. Ambos han querido dejar claro que se encuentran en perfecto estado de salud.

Pedraza concreta que "seguiré entrenando unos días en casa por precaución". Juanmi ha querido agradecer a todos los que pelean cada día en primera línea contra el coronavirus, "la salud de todos es lo primero".