Hace 25 años del mayor logro de la historia del Real Zaragoza: La Recopa de 1995 contra el Arsenal. "Aunque pase tantos años permanece en la memoria de la gente" comentaba Miguel Pardeza, exjugador expañol.

Aquel día asegura que fue mágico: "El mismo día de la final tuve buenas sensaciones porque vine de una lesión (...) Empezamos el partido con dudas pero luego fuimos mejores. El Arsenal físicamente era más fuerte que nosotros".

El gol de Nayim en el último minuto de la prórroga, es algo que ningún zaragozista olvidará, y Pardeza lo recuerda asi: "El gol fue magnífico, supera a cualuqiera, el gol de Nayim no es solo lo bonito, es lo que representa, la historia, lo que nos trajo".



Un recuerdo imborrable con un equipo que le marcó: "Siempre me he sentido muy afortunado por la época que me ha tocado como profesional. Cuándo llegué cedido con 20 años, hicimos una muy buena temporada, eso em valió para vovler al Madrid. Cuándo regresé hicimos unos años fabulosos".

El gol que vino del cielo



"Tenía el golpe muy practicado porque se divertía con Paul Gascoigne, del Totteham". Confesó que "se hicieron muy amigos y al final del entrenamiento se hacían apuestas a que entrara así, desde el medio del campo, rozando el larguero por debajo".

Una filigrana que salió bien: "Cuándo le cayó ese balón, por falta de dar ninguna carrera decidió pegarle y entró exacto".