'Flo' Fernández, sobre su participación en Masterchef Celebrity: "Estoy acojonado"

El humorista, actor, presentador y actor de doblaje español, Florentino ‘Flo’ Fernández, pasó por los micrófonos de Carrusel para hablar sobre la experiencia que vivirá concursando en ‘Masterchef Celebrity’ próximamente.

‘Flo’, que confesó estar ‘acojonado’ por participar en el programa, también habló sobre las ganas que tiene de asistir y pasarla bien en el mismo: “Era uno de los programas en los que siempre me había gustado poder estar (…) Si puedo levantarme una vitro y llevármela a casa… ¡mejor!”, dijo entre risas el comediante.

Para sorpresa de ‘Flo’, Dani Garrido y Ponseti juntaron al protagonista del próximo Masterchef Celebrity y a Santiago Segura, del que confesó posteriormente ser un ‘discípulo’ ya que lo introdujo ‘en el mundo gastronómico comercial’.

En medio de una conversación entre risas y buen ambiente en Carrusel, Santiago Segura concluyó dando su opinión acerca de la nueva edición del reality gastronómico: “Lo que hay ahí no es un nivel bajo, es lo siguiente. Mi amigo Florentino va a estar en la final. He visto a los contrincantes que tiene y es para echarse a llorar (…) Flo, confío en ti, no sabes cómo”, concluyó diciendo Segura.