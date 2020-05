Los datos y sonidos en el 57º día de confinamiento en España

En el 57º día de confinamiento en España. Un poco más de la mitad de la población se prepara para entrar en la ‘fase 1’ de la desescalada. En el siguiente enlace puede consultar las condiciones para ello y qué puedo y no puedo hacer de cara a respetar las condiciones higiénico-sanitarias. Hoy, Sánchez se ha reunido con los presidentes autonómicos y Valencia, Madrid y Andalucía han mostrado su claro malestar por no haber pasado a la primera fase. En este sentido, piden al presidente pasar “en breve” ya que cumplen con los criterios. Todo en un día en el que España ha registrado 143 muertos por coronavirus en un día y 621 nuevos contagios de prueba PCR.

Valencia, Andalucía y Madrid, contrariadas por no pasar a la ‘fase 1’

Después de que los técnicos de Sanidad decidieran el pasado viernes que el 51% de la población española podía pasar a la 'fase 1', las críticas de los líderes regionales de aquellas zonas que no han pasado o lo han hecho parcialmente no han tardado en llegar. En una nueva reunión de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Madrid, Valencia y Andalucía han mostrado su malestar por no haber pasado íntegramente a la siguiente fase de la desescalada.

Ayuso ha pedido este domingo al Gobierno central el paso de la región a la fase 1 de la desescalada para reactivar la economía después del "zarpazo" que ha supuesto el coronavirus.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "estudie de nuevo" el plan que presentó el gobierno valenciano para que toda la Comunitat Valenciana pasara a la fase 1 y que se "revierta lo más pronto posible" la decisión de que 14 departamentos sigan en fase 0. "Lealtad no es sumisión", ha subrayado.

Desde Andalucía, el presidente Moreno Bonilla ha criticado la decisión del Ministerio de Sanidad de no permitir que Málaga y Granada pasen a la 'fase 1'. Y advierten del daño que esto va a hacer a la imagen de las ciudades y a su turismo. El presidente de la Junta de Andalucía ha considerado este domingo que no ha habido unos criterios "objetivos y claros" por parte del Gobierno central para decir sobre el paso por parte de los territorios de la fase cero a la una de la desescalada, lo que, sin duda, ha supuesto un "agravio evidente" a muchos andaluces, concretamente a los de las provincias de Granada y de Málaga, que a partir de mañana quedarán al cien por cien en la fase cero.

Las cifras de España

Las muertes diarias por coronavirus han descendido tras registrarse 143 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el pasado 18 de marzo cuando se registraron 107 fallecidos, según los datos del Ministerio de Sanidad.

En total, hasta este domingo se han registrado 26.621 fallecidos por Covid-19 en España.

Además, se ha registrado 621 casos positivos diagnosticados por PCR en las últimas 24 horas, lo que eleva a 224.390 la cifra total de contagiados.

El número de profesionales sanitarios con positivo este domingo, notificados al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias por las comunidades autónomas es de 48.046.

El BOE publica las condiciones para la movilidad en la 'fase 1'

El BOE publica las condiciones a aplicar en la 'fase 1' de la desescalada en materia de movilidad, fijando requisitos para garantizar una movilidad segura. En relación con el transporte urbano y periurbano, en línea con el plan para la transición a la nueva normalidad, establece en esa fase la necesidad de ir reestableciendo progresivamente los niveles de oferta de servicios habituales fuera del periodo del estado de alarma.

Elimina la restricción establecida para los servicios de cercanías sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros, que irán aumentando progresivamente hasta recuperar el 100% de los mismos, teniendo en cuenta la necesidad de ajustar la oferta de servicios a la demanda previsible y procurar la máxima separación posible entre los pasajeros. En cambio, en el transporte terrestre de media y larga distancia, en autobús y ferroviario, se mantiene el porcentaje de reducción de servicios de al menos el setenta por ciento. Además, se eliminan las restricciones a la ocupación de vehículos de turismo existentes hasta la fecha, cuando se desplacen personas que convivan en un mismo domicilio.

Italia y Francia, fuerte bajada de sus cifras

Italia ha registrado 165 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 9 de marzo, y suma ya 30.560 muertos desde el inicio de la emergencia en el país en febrero, según el último balance oficial de Protección Civil.

El número de contagios totales es de 219.070, es decir, 802 nuevos casos desde el sábado, el mejor dato desde el 6 de marzo.

Francia contabiliza 70 muertos diarios por COVID-19, la cifra más baja desde que Macron ordenó el confinamiento.

Francia ha hecho pública la cifra de muertos en las últimas 24 horas, que ha sido este domingo de 70 personas fallecidas, lo que supone el número más bajo desde que se inició el confinamiento. El número total de muertos en el país vecino es de 26.380.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.