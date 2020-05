El teatro reclama un protocolo sanitario común a todo el Estado para poder volver a la actividad

A pesar de que la fase 1 de desescalada ya permite que se abran espacios donde se realicen actos culturales siempre que no se supere un tercio de su aforo original, los 30 espectadores si se trata de lugares cerrados y 200 si son al aire libre, las salas de teatro no abrirán sus puertas hasta que no se definan los protocolos sanitarios, tanto para el público como para las compañías. El sector trabaja desde hace días en esos protocolos con el objetivo de que el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, lidere la interlocución con los ministerios de Sanidad, Transición Ecológica y las comunidades autónomas para llegar a un protocolo único y común a todo el Estado, aunque pueda adaptarse a las características específicas de casa sala, espacio o festival.

El portavoz de los empresarios y productores teatrales, agrupados en Faeteda, Jesús Cimarro, señala que en fase 1 podrán comenzar los ensayos y, quizá en fase 3, con un 50% de aforo en los espacios, es probable que pueda haber ya funciones. Cimarro explica que no tienen constancia de que ningún teatro perteneciente a FAETEDA tenga intención de abrir en esta primera fase, pero señala que en su productora, Pentación, tienen previsto comenzar a ensayar dos montajes, uno de ellos un monólogo y otra obra con dos actores, pero no se plantea estrenos en Madrid de ninguna de sus producciones, tan solo algún bolo en gira durante el verano si las condiciones lo permiten.

Desde la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, su presidente, Carlos Morán, tampoco tiene constancia de que haya salas o espacios dispuestos a abrir en esta fase 1 y coincide con Cimarro en la necesidad de protocolos comunes para poder afrontar la vuelta a la actividad, que también doten de seguridad jurídica a los gestores, empresarios, productores y compañías. Morán explica que esta semana ultimarán el documento en el que están trabajando para poder presentárselo al ministerio de Cultura.

Desde la Red de Teatros Alternativos, que agrupa a más de 40 espacios en todo el país, su portavoz, Jacobo Pallarés, señala que han decidido fijar la apertura al público de sus espacios en septiembre. La Red explica en un comunicado que "continuarán trabajando durante los próximos meses alrededor de la formación, creación, residencias y comunidad de espectadores, que integran sus proyectos y, si las circunstancias sanitarias lo permiten, y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por las administraciones, los espacios integrantes se abrirán a la exhibición a partir del mes de septiembre". Y, aunque aún no tienen fechas cerradas, la Red mantendrá sus Encuentros de Creación en el Castillo Palacio de Magalia (Las Naves del Marqués, Ávila), con la intención de llevarlos a cabo en el último cuatrimestre de 2020, aunque este año no habrá convocatoria abierta para el envío de propuestas y en su lugar, una comisión especializada elegirá a un grupo de artistas, más reducido que en anteriores ediciones, con una situación más vulnerable.

Por su parte, el teatro de calle tampoco tiene previsto volver a la actividad en esta fase 1 y tendrá que esperar a que los ayuntamientos concedan licencias y se establezcan los protocolos sanitarios en los espectáculos al aire libre. Óscar Castaño 'Garbitxu', presidente de PATEA, asociación nacional de artes de calle, sostiene que viven en la incertidumbre: "no sabemos qué hacer, hay que unificar criterios porque no se puede trabajar de una manera distinta en cada comunidad" y los ayuntamientos, dice 'Garbitxu', "tampoco saben cómo actuar a la hora de dar licencias". Garbitxu cree que serán las pequeñas compañías las que puedan volver primero a la actividad, pero dice ver "mucho miedo en el sector".

Además, esta semana, los festivales de teatro de Mérida, Almagro y el Grec tienen previsto hacer pública su decisión en torno a las fechas y la programación de sus ediciones para este verano. Los tres festivales se habían dado de plazo hasta el 15 de mayo para comunicar sus planes de cara a esta edición, teniendo en cuenta las limitaciones de aforo en las correspondientes fases de desescalada. En el caso del Festival de Teatro Clásico de Mérida, la Junta de Extremadura propondrá al ministerio de Sanidad que el certamen pueda celebrar en agosto una edición reducida, con una limitación en el número de funciones y para 800 espectadores, según se establece en la fase 3 de desescalada. El pasado domingo, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, declaraba en rueda de prensa que había propuesto al presidente Pedro Sánchez, en la conferencia de presidentes, su intención de presentar esta misma semana una propuesta al ministerio de Sanidad para poder celebrar el festival, y que ello sirviera como "un buen laboratorio" para el conjunto del sector cultural del conjunto del país tras el verano.