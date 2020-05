El fútbol español sigue trabajando en su regreso para el próximo mes. Sobre ese asunto ha debatido la Barra Libre de SER Deportivos con Antonio Romero, Jordi Martí, Manuel Esteban, Miguel Martín Talavera y Antón Meana.

Para Martí, el fútbol es como un coche que "va tirando" y que avanza para su regreso en las próximas semanas. A su juicio, aunque se está hablando de que la Liga vuelva el 12 de junio es más que posible que Javier Tebas tenga un gesto con los futbolistas y aplace la vuelta una semana más.

El problema del que ha alertado Antonio Romero en el debate de SER Deportivos es qué pasará si se presenta un problema que nadie quiere: la aparición de un número importante de positivos en un club. "Yo lo veo imparable. Solo veo un lugar negro: lo que está pasando en Alemania -con los positivos del Dinamo Dresde- me genera dudas. Javier Tebas afirmó que eso es imposible, pero no hay nada imposible en esta vida y hay que ponerse en lo peor. ¿Qué pasa si en un equipo tiene seis u ocho positivos?", ha recordado.

Martí ha explicado que con los test que se están realizando a los jugadores eso parece bastante improbable. También ha recordado que cualquier jugador que de positivo en un test será aislado del resto del equipo. Romero, sin embargo, confiesa que sería una situación complicada y duda de que se pueda aislar, por ejemplo, a ocho o nueve jugadores de un equipo y seguir compitiendo. "No me lo creo", ha dicho cuando se ha comentado que todo quedaría en el aislamiento de esos futbolistas.

Manolete ha denunciado la "imagen penosa" que en toda esta vuelta a la actividad han ofrecido el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el de la Federación, Luis Rubiales. Para Romero, Tebas no tendría que haber dado fechas sin hablar antes con Rubiales. "No quiero ni imaginar que este diga ahora otra cosa. Me parecería impresentable", ha señalado.

En cuanto a los test, Talavera ha recordado que en el fútbol se está haciendo lo mismo que "en otras empresas" ya que estas pruebas no se han prohibido. Sin embargo, Martí ha recordado que no están autorizados si los jugadores no presentan "sintomatología".

