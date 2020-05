Fernando Simón explica por qué los nuevos casos bajarán mucho más rápido que los fallecidos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón ha explicado por qué los nuevos casos bajarán mucho más rápido que los fallecidos: "Se han notificado 123 fallecidos, lo cual nos pone en una situación muy favorable, pero siempre hay oscilaciones en el proceso de bajada. Y en concreto, los fallecidos se observan mucho más tarde. Las personas que ya están notificadas como casos de COVID y que están actualmene notificadas, van a tener que curarse o, si se da el caso y desgraciadamente, a fallecer. Eso se verá en los próximos días de una forma que nos podrá llamar la atención las bajadas importantes de los nuevos casos notificados y que los casos de fallecidos no bajen en la misma proporción. Todos vamos a tener que lidiar con ello estos días hasta que consigamos superar todos aquellos que están hospitalizados y aquellos que están en las UCI y vayan curándose".

Simón ha advertido de la posibilidad de que se registren rebrotes del COVID-19 en España, tal y como está ocurriendo en Corea del Sur, por lo que ha pedido todavía ser muy cautos en el abordaje de la pandemia.

📹 VÍDEO | Fernando Simón explica por qué en los próximos días veremos bajadas importantes en los nuevos casos notificados, mientras que los fallecidos no bajarán en la misma proporciónhttps://t.co/P3B97HdxTu #COVID19 pic.twitter.com/BhOZADqKRf — Cadena SER (@La_SER) May 11, 2020

Las autoridades coreanas han informado este lunes de 35 nuevos casos de coronavirus, el mayor aumento diario desde el 9 de abril, lo que hace temer un repunte de la pandemia por sus principales focos de riesgo, que se encuentran en las discotecas de las grandes ciudades, especialmente Seúl. El país asiático había logrado pasar la peor fase del brote sin tomar medidas como el confinamiento, confiando la contención del virus a la realización de pruebas a gran escala. Tras la progresiva reducción de las cifras de positivos, el Gobierno relajó algunas restricciones.

En rueda de prensa tras el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, Simón ha alertado de que esta situación también se podría reducir en España, pese a que este lunes el incremento de casos es de apenas el 0,17 por ciento con respecto a ayer, si no se extreman las medidas de distanciamiento social e higiene para seguir garantizando la reducción de los contagios.

"Estamos en una situación muy favorable en la que realmente está empezándose a ver de forma muy clara que estamos en las últimas fases de la transmisión, pero hay un riesgo muy importante de repunte todavía", ha señalado, añadiendo que no todo "está ganado", ya que "hay que tener mucho cuidado, teniendo en cuenta los aumentos de positivos en Corea o Alemania de los últimos días. "Estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien podemos pasar a situaciones similares a Alemania o Corea", ha apostillado.

Así, ha instado a aprovechar esta "situación muy favorable" en España para garantizar que "no cambia". Simón ha reclamado que, durante esta fase de desescalamiento, hay que garantizar que los servicios de Atención Primaria tienen "recursos y están bien dotados" para la detección y rastreo de casos, Salud Pública puede hacer una recogida de información ante cualquier rebrote y los recursos asistenciales pueden mantener o "desplegar de la forma más rápida posible" para evitar los colapsos durante el pico de la pandemia.

Ante posibles rebrotes, Simón ha comentado que no solo hay que valorar los nuevos ingresos en UCI, sino también los contagios diarios, ya que "una parte" de estos positivos podría finalmente necesitar de ingreso en cuidados intensivos, poniendo de nuevo en riesgo la asistencia a pacientes que más lo necesitan. "Si no apareciera ningún caso nuevo, los hospitalizados actuales también podrían evolucionar a UCI, aunque no implicara más transmisión. Pero si hay transmisión tendremos más casos y algunos terminarán ingresando en UCI. Tenemos que estar vigilantes en todo el proceso y no en único indicador", ha concluido.

