El Mad Cool cancela su edición y pide al gobierno que declare la causa de Fuerza Mayor

El Mad Cool comunica que no celebrará la edición de este año, prevista para 8 de julio en Madrid. "Si hace unos días os dijimos que las posibilidades de celebrar Mad Cool eran muy reducidas, hoy os tenemos que decir, con mucha sinceridad, que el festival no se va a poder realizar en las fechas previstas", dice en un comunicado la organización del certamen.

Tanto el Mad Cool como el resto de festivales que ya han cancelado y los que esperan a hacerlo en los próximos días, piden al gobierno que decrete la causa de fuerza mayor para poder resolver todo de manera correcta. "Desafortunadamente, no podemos tomar una decisión de forma unilateral, puesto que son cientos los contratos de artistas, proveedores, patrocinadores, freelances, etc... que necesitan este tipo de resolución gubernamental, tal y como se ha implantado en la mayoría de países de Europa", aclaran los organizadores. Esta era una de las peticiones que el sector de la música pedía al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y que, de momento, no se ha realizado.

Durante estas semanas, viendo la evolución de los acontecimientos, el festival ha barajado diversas alternativas, sobre todo desde la cancelación de una de las cabezas de cartel, como era Taylor Swift, que confirmó que cancelaba su gira europea. "La más real y factible es aplazar el festival a 2021, con las mismas fechas. En este sentido, tenemos un feedback muy positivo por parte de la gran mayoría de artistas que componían nuestro Line-up. Con todos los que podamos reagendar, más los nuevos nombres que sumemos al cartel, regresaremos el año que viene con una nueva gran edición que esperamos supere vuestras expectativas", dice el Mad Cool que sigue los pasos de otro de los grandes festivales de música de España, como el Primavera Sound, que también reemplaza su edición de 2020 para el póximo verano.

Sobre la devolución de las entradas, el Mad Cool informa de que está esperando a que las autoridades competentes indiquen sus decisiones, según establezca el marco legal. Será entonces cuando comuniquen cuál será el procedimiento para aquellos usuarios que soliciten el renvolso de las entradas, que serán válidas para la próxima edición. "Tened presente que quien quiera el reembolso del importe de la entrada obtendrá su devolución", dice el comunicado.