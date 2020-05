Eduardo Iturralde González ha recordado en una charla con los oyentes en las redes sociales algunas de sus experiencias en los terrenos de juego y concretamente durante los 17 años que estuvo pitando en Primera División.

En primer lugar ha contado lo que le sucedió en la vuelta de la Supercopa de España de la temporada 2001/2002 que disputaron el Real Madrid y el Zaragoza: "Donde ves a las personas es cuando las cosas salen mal o cuando vas perdiendo. Venía de perder el Real Madrid 1-0 en Zaragoza y en el partido de vuelta hay una falta al borde del área faltando unos cuatro o cinco minutos para el descanso. Le hacen una falta a Raúl y pito, pero no fuerte, sino que se escucha un silbido muy flojito porque justo se levanta Raúl y mete gol. Dos del Zaragoza que estaban al lado lo habían oído. Dije 'es que es verdad, he pitado, me la tengo que comer' y pité la falta. Es en esos momentos cuando pierdes el control, porque mira, sacan la falta, da clarísimamente a un jugador en la barrera y es córner. Y yo, sabiendo que es córner, para que veas que muchas veces no eres consciente de lo que estás haciendo, pito saque de puerta, sabiendo que es córner. Tu mente está todavía en la jugada anterior, por eso es tan importante al arbitrar no pensar en la anterior. Fíjate la que se lió en un minuto. Pero es que vamos al descanso, subimos las escaleras hacia los vestuarios y está Del Bosque esperando. Subimos y nos dice, 'oye, Itu, aquí nos equivocamos todos, eh, que no pasa nada'. Esa frase te da ese relax para salir en la segunda parte".

Por lo menos igual de curioso fue lo que le dijo Andrés Iniesta en el Barcelona - Real Madrid de liga de la temporada 2010/2011. A falta de un minuto de tiempo reglamentario para el final del encuentro, el Barcelona ya ganaba 5-0 e Iturralde expulsó a Sergio Ramos tras hacer una falta sobre Messi y dar un manotazo en la cara a Puyol: "Ramos le pega una patada a Messi por detrás, se monta la tangana, expulso a Ramos y le digo a Iniesta, 'joder, cómo sois los jugadores'. Y va y me dice, 'Itu, tranquilo, hombre, disfruta".