El Azkena Rock Festival se aplaza a 2021 y añade un día y a Iggy Pop como cabeza de cartel

A las cancelaciones del Sónar, el Primavera Sound o Mad Cool, se suma este miércoles la del Azkena Rock de Vitoria. Previsto para los días 19 y 20 de junio, el festival se aplaza a 2021 pero mantiene como cabezas de cartel a la gran mayoría de sus artistas, entre ellos Patti Smith y Brian Wilson. Además, el Azkena añadirá una nueva fecha a la edición del próximo año, con motivo de la celebración de su 20º aniversario, y sumará a su cartel a Iggy Pop. Serán tres días de festival, del 17 al 19 de junio.

La promotora Last Tour, empresa organizadora del Azkena, canjeará de forma automática las entradas vendidas de esta edición para las del año que viene, aunque permitirá la devolución de entradas desde el 18 al 31 de mayo.

Además, la promotora habilitará´un fondo para pagar al personal técnico y los trabajadores autónomos habituales del Azkena. De cada entrada vendida, 5 euros se destinarán a este fondo, ademas de los beneficios obtenidos por la venta de la camiseta del festival.

Last Tour, organizadora también del BBK Live, no ha informado aún si mantendrá o aplazará también la cita de Bilbao, prevista para los días 9, 10 y 11 de julio, que este año tiene a Kendrick Lamar, Pet Shop Boys, The Killers o Bad Bunny como cabezas de cartel.