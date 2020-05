La RFEF quiere invertir en test para los jugadores que tienen que jugar todavía

La RFEF está trabajando en un protocolo concreto para los clubes que tienen que competir en los próximos meses y quiere asumirlo en gran parte con test para los jugadores.

La Federación quiere invertir en comprar test para los jugadores que tienen que jugar todavía (Segunda B, Tercera, fútbol sala...). Ya están en conversaciones con gabinetes para conseguir un gran número de ellos y así se lo ha dicho Luis Rubiales a algunos clubes en las reuniones que ha tenido últimamente.

La intención es hacer una inversión importante pero no van a poder asumir la totalidad de los necesarios y los clubes también tendrán que poner de su parte.

Grandes pérdidas

En este sentido, Luis Rubiales ha reconocido en esas reuniones que la Federación va a tener muchas pérdidas económicas este año y seguramente se verá obligada a pedir un crédito para asumir todos los gastos derivados de esta situación y ante los problemas que puedan venir con el patrocinio dada la crisis económica.

Según palabras textuales de Rubiales en uno de los foros, "la Federación va a tener decenas de millones de pérdidas este año y seguramente tendremos que pedir un crédito porque hemos asumido ponernos delante, que las soluciones que había lleguen a los clubes y eso nos pone en una situación muy difícil, al margen de temas de patrocinio, etc. Sabemos que la Federación puede tener una herida grande pero también tiene potencial para recuperarse en los siguientes años".

Los play-offs

En estas reuniones Rubiales ha insistido en que quieren acabar las competiciones antes del 30 de junio para evitar los problemas de contratos. Si no es posible, quiere que se celebren, cuando sea, los play-off de Segunda B, Tercera y fútbol sala aunque sea en julio o en agosto.

Si no hubiera play-off, será la Comisión Delegada la que decida que se hace pero nunca podría volver atrás una decisión ya tomada. Es decir, no podría haber descensos y no se puede declarar la temporada nula porque supondría que no puede haber ascensos.

