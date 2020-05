Máxima tensión entre Ferrán Torres y el Valencia Club de Fútbol

El Valencia Club de Fútbol viene haciéndole desde el mes de enero una serie de ofertas a Ferrán Torres, el cual acaba contrato el 30 de junio de 2021, para renovar dicho contrato, pero el futbolista no acepta estas ofertas.

Anil Murthy le hizo una primera oferta en enero y César Sánchez, director deportivo que se incorporó el pasado 20 de enero, le hizo una segunda y tercera oferta (la última a finales de febrero). Esta última situaría a Ferrán entre los cinco futbolistas mejor pagados por el Valencia.

Desde finales de febrero ni Ferrán ni el agente responden al Valencia. Ni sí ni no, no responden, algo que tiene muy descontento a César Sánchez. Además, el Valencia sabe que el agente del jugador, Héctor Peris, ha ofrecido al futbolista al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Bayern de Münich y al Borussia Dortmund. No obstante, a día de hoy el Valencia no tiene oferta alguna por Ferrán.

Dada la situación, el Valencia, tratando de forzar la máquina, retiró hace dos semanas la última oferta de renovación para tratar de provocar que el jugador llevase a las oficinas una oferta, algo que no se ha producido aun.

Cabe destacar que el Valencia se gestiona tanto aquí como en Singapur, donde Peter Lim, dueño del equipo, junto a Jorge Mendes en ocasiones hacen sus propias negociaciones y llegan a acuerdos como el de Paco Alcácer cuando se fue traspasado al Barcelona, acuerdo que desconocían entonces Lay Hoon, presidenta, y García Pitarch, director deportivo.

El Valencia CF (de Valencia) con César Sánchez a la cabeza está evitando romper la cuerda porque su prioridad es renovar al futbolista. Pero los desaires y la falta de la más mínima cortesía de comunicación, están haciendo que la situación se tense mucho, tanto que si no ha habido una ruptura drástica hasta el momento, es porque se está imponiendo la cabeza al corazón.

Parece claro que el jugador, de 20 años, ha decidido: o bien por motivos económicos o bien por motivos deportivos salir del Valencia CF.

Todo ello a pesar de ser un jugador a quien el Valencia CF ha puesto en el escaparate dándole la camiseta poco a poco. Primero Marcelino dándole partidos cada vez que podía.

En la 17/18 con solo 18 años participó en 16 partidos oficiales. Y en la 18 / 19 con solo 19 años participó en 37 partidos oficiales. Entre las dos temporadas jugó un total de minutos equivalente a 32 partidos completos, con solo 18 y 19 años, en un equipo que jugaba Champions y luchaba por clasificarse para Champions al máximo nivel.

Esta temporada actual ante la lesión en las primeras jornadas de Carlos Soler, pasó a ser titular y sus partidos y rendimiento le consolidaron en la banda derecha. Tanto es así que cuando Carlos Soler ha vuelto, Ferran se ha mantenido en la derecha y Celades ha cambiado a Soler de banda ubicándolo en la izquierda.

El final de este desamor, está por escribirse, pero pintan bastos, para todas las partes, porque si la salida del jugador no se hace acordada con e club, se pueden vivir escenas de tensión.

Y si el jugador no trae este verano una oferta económica para que el Valencia CF ya que no lo puede renovar, al menos pueda obtener un dinero de compensación por la temporada que le queda….. quien sabe si el Valencia CF, se plantearía ante semejante situación de bloqueo, hacer algo parecido a lo que hizo el Athletic de Bilbao con Llorente. Una temporada casi en blanco.

En dicho escenario, el Valencia CF perdería al jugador, pero no perdería dinero porque no habría tenido ni la oportunidad de decidir sí o no, ante una cantidad que ofertaran. Al menos esa opción sí la tuvo el Athletic y rechazó 20 millones de la Juventus. Las señales que emite Ferran son inequívocas de que la prioridad es irse del Valencia CF en cuanto pueda. Pero su contrato finaliza dentro de... 14 meses.