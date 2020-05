El Gobierno saca adelante el decreto de Justicia con la mayoría absoluta de la investidura

El Gobierno ha conseguido sacar adelante su Real Decreto-Ley en materia de Justicia en el pleno del Congreso gracias al apoyo de la mayoría absoluta que permitió la investidura de Pedro Sánchez como Presidente. Con 178 votos a favor, 161 en contra y un total de 10 abstenciones la medida ha pasado el trámite parlamentario por la vía de urgencia igual que lo ha hecho unos minutos antes con la norma de medidas urgentes de economía.

Ha sido Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en la sesión, el que ha justificado el voto negativo de la formación naranja a la norma de Justicia después de ser clave para que el Gobierno pudiese prorrogar el estado de alarma. "Hoy le tenemos que votar que no. Esto es lo que Ciudadanos llama política útil, política de mano tendida, la mano tendida pero exigiendo responsabilidad, consenso y no simplemente la unilateralidad y la improvisaición, efecto publicitario e ineficaz que ha conseguido usted en el sector de la Justicia".

La norma ha sido aprobada por la mayoría absoluta de los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, PNV y el resto de partidos que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Una norma con la que el ejecutivo, entre otras cosas, declara la habilitación de una parte del mes de agosto en los tribunales.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha vuelto a criticar que el Partido Popular se oponga en sede parlamentaria a medidas, como precisamente la habilitación parcial del mes de agosto, precisamente propuestas por el Consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique López. "Si tienen que disentir háganlo pero no porque el Real Decreto lleve la firma de un presidente que no les gusta. Tengan el coraje político de explicar por qué rechazan medidas que piden quienes en su partido tienen responsabilidades de gestión" pidiendo "responsabilida y lealtad, no ya con el Gobierno, sino con ustedes mismos".

Aprobado el decreto de Economía

El Congreso también ha respaldado hoy un nuevo paquete de medidas económicas con las que el Gobierno quiere proteger a los trabajadores más afectados por el parón de actividad. El paquete incluye desde la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor a determinadas empresas de sectores esenciales, la extensión del teletrabajo más allá del estado de alarma, la posibilidad de que las pymes ajusten los pagos tributarios a sus situación y que los autónomos renuncien temporalmente a tributar por módulos.

El decreto ha salido adelante con el apoyo de Ciudadanos, ERC, PNV y Junts per Catalunya, además de los diputados de PSOE y Unidas Podemos.