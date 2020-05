Arbeloa: "En dos años estaré preparado para entrenar"

Debido al confiamiento, numerosos deportistas y clubes han usado las redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores. Esta vez ha sido el turno de Arbeloa y Juanmi Callejón, que se han encontrado en el instagram del Marbella para realizar un vídeo en directo.

Callejón ha apuntado a que los entrenamientos no han cesado en la cuarntena: "Nos mandaban cada noche el entrenamiento del día siguiente. Hemos hecho mucho ejercicio de mantenimiento. El preparador físico es un genio". Álvaro, reconoce que el deporte le ha hecho la situación más amena: "Me he hecho ya siete Tour de Francia. Al menos quitarte la adrenalina lo noto. Si tuviera que haber hecho un confinamiento quieto lo habría pasado mal".

Una charla en la que el ex del Real Madrid no ha podido evitar preguntar por Granero: "Está bien, hablo con él todas las semanas y hemos hecho un esfuerzo muy grande para estar aquí. El club se está portando espectacularmente con nosotros. Ojalá podamos subir este año", respondía Callejón.El jugador del Marbella ha hablado con especial ilusión sobre un posible ascenso: "Tenemos toda la ilusión del mundo. El equipo se ha hecho para eso y hay que agradecérselo a la empresa y la ciudad".

Sobre sus futuros profesionales, Arbeloa ha apuntado al banquillo: "Estoy haciendo el curso de entrenador, que me está llevando bastante tiempo. En nada estoy entrenándote. En dos años estaré preparado para entrenar". Callejón ha cometado que su gracias a su físico privilegiado "alargaremos la carrera".